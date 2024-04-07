Войска РФ применяют новую тактику в районе Крынок Херсонской области — Гуменюк
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ применяют новую тактику в районе Крынок Херсонской области — Гуменюк

Наталья Гуменюк
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

На левом берегу Днепра в районе села Крынки Херсонской области российские войска пытались изменить тактику.

Новая тактика РФ в Крынках

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона сообщила о ситуации в районе Крынок.

Там враг испытывал новую тактику. На днях в сводках Генштаба вы могли видеть, что фигурировали весомые цифры штурмов до 16, они пытались подобрать тактику, которая будет для них результативной.

Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга

Она добавила, что оккупанты создавали большое количество малых штурмовых групп, которыми по "методике тараканов", пытались атаковать с разных сторон плацдармы ВСУ, но успеха не имели.

Были отражены все штурмы. Сейчас оккупанты снова перешли к более устойчивой и привычной тактике — 6 штурмов за минувшие сутки, которые тоже не имели успеха, — рассказала Гуменюк.

Ситуация в Кринках

Силы обороны юга накануне сообщили, что на левобережье Днепра Херсона враг активизировался, увеличив до 16 количество суточных штурмовых групп.

Понеся потери, [россияне] уже привычно ретировались.

В операционной зоне за прошедшие сутки зафиксирован пролет 228 разведывательных дронов, в последние дни наблюдается их увеличение почти на 20%.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщил, что войска РФ пытаются вытеснить украинские войска из плацдарма на левом берегу Днепра в районе Крынок Херсонской области.

Он подчеркнул, что в этих направлениях россияне успеха не имеют.

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