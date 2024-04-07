На левом берегу Днепра в районе села Крынки Херсонской области российские войска пытались изменить тактику.
Новая тактика РФ в Крынках
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона сообщила о ситуации в районе Крынок.
Она добавила, что оккупанты создавали большое количество малых штурмовых групп, которыми по "методике тараканов", пытались атаковать с разных сторон плацдармы ВСУ, но успеха не имели.
Ситуация в Кринках
Силы обороны юга накануне сообщили, что на левобережье Днепра Херсона враг активизировался, увеличив до 16 количество суточных штурмовых групп.
В операционной зоне за прошедшие сутки зафиксирован пролет 228 разведывательных дронов, в последние дни наблюдается их увеличение почти на 20%.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщил, что войска РФ пытаются вытеснить украинские войска из плацдарма на левом берегу Днепра в районе Крынок Херсонской области.
Он подчеркнул, что в этих направлениях россияне успеха не имеют.
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