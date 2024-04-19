Спикера Сил обороны юга Гуменюк уволили с должности

Что известно об уходе Гуменюк

В частности, принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024, — говорится в сообщении. Поделиться

Как говорится, пока на должность никого не назначили. Сейчас идет поиск соответствующего специалиста, который или уже "вскоре станет "голосом" Сил обороны Юга".

Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, имеющими соответствующую аккредитацию ВСУ, добавили в Генштабе.

Геннадий Шаповалов стал новым командующим ОК "Юг"

Командующим войсками оперативного командования "Юг" назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк представил личному составу оперативного командования "Юг" новоназначенного командира.

Павлюк поблагодарил предшественника Шаповалова генерал-майора Андрея Ковальчука, подчеркнул достижение личного состава оперативного командования "Юг" и поздравил его с назначением на должность начальника Военной академии (г. Одесса).

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же — с отличием — Командно-штабный институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

Прошел военную карьеру от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала.