Чем ПС и ГУР могли сбить бомбардировщик Ту-22М3 — мнение эксперта

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что Силы обороны Украины могли сбить российский самолет Ту-22М3 собственноручно разработанной системой противовоздушной обороны.
Чем мог быть сбит российский Ту-22М3
Он также отметил, что хоть ГУР и показал видео работы по сбитию российского борта, но не сообщил о средстве поражения, чтобы подобные успехи происходили и дальше. Кроме того, по словам Киричевского, в настоящее время в мире существует лишь один комплекс, который способен поражать воздушные цели на таком расстоянии.
По его мнению, понимая, что не сможет получить такой тип ракет, Украина могла разработать собственное дальнобойное оружие против российских самолетов.
Что известно о падении Ту-22М3
В ночь на 19 апреля российские оккупанты подняли в воздух бомбардировщики Ту-22М3, являющиеся носителями крылатых ракет Х-22. Впоследствии стало известно о сбитии одного из самолетов — это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.
Впоследствии это событие прокомментировали в ГУР МО, где заявили, что бомбардировщику удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Кроме того, по информации разведки, после сбития другой самолет Ту-22М3 был вынужден развернуться и не выполнил пуски ракет.
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