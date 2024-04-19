Чем ПС и ГУР могли сбить бомбардировщик Ту-22М3 — мнение эксперта
Категория
Украина
Дата публикации

Чем ПС и ГУР могли сбить бомбардировщик Ту-22М3 — мнение эксперта

Ту-22М3
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что Силы обороны Украины могли сбить российский самолет Ту-22М3 собственноручно разработанной системой противовоздушной обороны.

Чем мог быть сбит российский Ту-22М3

Не будь официальных подтверждений, я бы сказал, что просто техническая поломка с самолетом случилась. Возможно, здесь была применена наша неизвестная, новейшая разработка, которая пока производится в очень небольших экземплярах и сохраняется для таких особых акций. Ведь, если исходить из заявленного, о сбитии на расстоянии более 300 километров нет такого средства ПВО. Patriot бьет на 160 км, С-200, с его паспортной дальностью, на 285 км. И то и другое не подходит, — сказал Киричевский.

Он также отметил, что хоть ГУР и показал видео работы по сбитию российского борта, но не сообщил о средстве поражения, чтобы подобные успехи происходили и дальше. Кроме того, по словам Киричевского, в настоящее время в мире существует лишь один комплекс, который способен поражать воздушные цели на таком расстоянии.

Единственное припоминаемое средство — это американский комплекс Typhon, который одновременно адаптировали под наземное базирование и в формате зенитной ракеты. Там в теории есть дальность стрельбы на 370 километров. Но у самих американцев этих средств всего на две батареи. И понятно, что нам их никто не дал бы, — объяснил аналитик.

По его мнению, понимая, что не сможет получить такой тип ракет, Украина могла разработать собственное дальнобойное оружие против российских самолетов.

У Китая есть перспективы создать гиперзвуковую зенитную ракету на 2000 км, чтобы сбивать стратегические бомбардировщики, то мы ничем не хуже китайцев. Поэтому думаю, что со временем мы узнаем что-то принципиально неизвестное мировой науке, созданное нашей оборонкой, — рассказал эксперт.

Что известно о падении Ту-22М3

В ночь на 19 апреля российские оккупанты подняли в воздух бомбардировщики Ту-22М3, являющиеся носителями крылатых ракет Х-22. Впоследствии стало известно о сбитии одного из самолетов — это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

Впоследствии это событие прокомментировали в ГУР МО, где заявили, что бомбардировщику удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Кроме того, по информации разведки, после сбития другой самолет Ту-22М3 был вынужден развернуться и не выполнил пуски ракет.

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