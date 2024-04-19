За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, українські військові тиждень чекали, коли бомбардувальник Ту-22М3 окупаційної армії РФ вийде на потрібні позиції для його знищення.

Що Буданов каже про підготовку та знищення Ту-22М3 армії РФ

Тиждень була, скажімо так, сам "засідка". Чекали, коли він вийде на потрібний рубіж, — коментує операцію Буданов. Поширити

Він підкреслив, що у літак поцілили з відстані 308 км.

Глава ГУР додав, що для цього були використані засоби та дії, які ефективно показали себе під час ураження літака-розвідника злочинної армїі А-50.

За словами Буданова, окупаційна армія РФ ще має бомбардувальники Ту-22М3, однак зменшення їхньої кількості полегшить роботу підрозділам Повітряних сил, зокрема, у захисті повітряного простору Одеси.

Очільник української військової розвідки підкреслив, що саме ворожі ракети Х-22, які випускають бомбардувальники Ту-22М3, завдали Одесі найбільшої шкоди.

Буданов додав, що ще до недавнього часу Повітряні сили не могли збивати потужні та швидкісні ракети Х-22.

Більшість цивільних будівель знищили саме ці ракети, — зазначив глава ГУР. Поширити

Він також розповів, що тепер росіянам доведеться знайти нові рубежі пуску Х-22 і для запуску ракет по Одесі вони зможуть застосовувати лише наземні комплекси, а також ракети з дальньої авіації та моря.

Що відомо про наслідки атак армії по Одесі та області

У Силах оборони півдня України зазначили, що протягом 19 квітня знищили у небі над Одещиною 4 розвідувальні БпЛА окупаційної армії РФ "Орлан-10".

За інформацією військових, ворожі дрони збили воїни зенітної ракетної Одеської бригади.

Між тим російські окупанти вдень 19 квітня атакували припортову інфраструктуру Одещини. Поранення отримав один чоловік.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські ракети пошкодили припортову інфраструктуру області.