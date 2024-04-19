По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, украинские военные неделю ждали, когда бомбардировщик Ту-22М3 оккупационной армии РФ выйдет на нужные позиции для его уничтожения.

Что Буданов говорит о подготовке и уничтожении Ту-22М3 армии РФ

Неделя была, скажем так, сама "засада". Ждали, когда он выйдет на нужный рубеж, — комментирует операцию Буданов. Поделиться

Он подчеркнул, что в самолет попали с расстояния 308 км.

Глава ГУР добавил, что для этого были использованы средства и действия, которые эффективно показали себя при поражении самолета-разведчика преступной армии А-50.

По словам Буданова, оккупационная армия РФ еще имеет бомбардировщики Ту-22М3, однако уменьшение их количества облегчит работу подразделениям Воздушных сил, в частности, в защите воздушного пространства Одессы.

Глава украинской военной разведки подчеркнул, что именно вражеские ракеты Х-22, выпускаемые бомбардировщиками Ту-22М3, нанесли Одессе наибольший ущерб.

Буданов добавил, что еще до недавнего времени воздушные силы не могли сбивать мощные и скоростные ракеты Х-22.

Большинство гражданских построек уничтожили именно эти ракеты, — отметил глава ГУР. Поделиться

Он также рассказал, что теперь россиянам придется найти новые рубежи пуска Х-22, и для запуска ракет по Одессе они смогут применять только наземные комплексы, а также ракеты из дальней авиации и моря.

Что известно о последствиях атак армии по Одессе и области

В Силах обороны юга Украины отметили, что в течение 19 апреля уничтожили в небе над Одесщиной 4 разведывательных БПЛА оккупационной армии РФ "Орлан-10".

По информации военных, вражеские дроны сбили воины зенитной ракетной Одесской бригады.

Между тем российские оккупанты днем 19 апреля атаковали припортовую инфраструктуру Одесщины. Ранение получил один человек.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российские ракеты повредили припортовую инфраструктуру области.