ВСУ уничтожили более 900 оккупантов РФ, 16 танков и 41 артсистему
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 900 оккупантов РФ, 16 танков и 41 артсистему

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 459530 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 950 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7229 (+16) ед;

  • боевых бронированных машин — 13 896 (+23) ед;

  • артиллерийских систем — 11 719 (+41) ед;

  • РСЗО — 1046 ед.;

  • средства ПВО — 767 (+4) ед;

  • самолетов — 347 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9379 (+38) ед;

  • крылатые ракеты — 2115 (+6) ед;

  • корабли/катера — 26 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 15 785 (+68) ед;

  • специальная техника — 1926 (+8) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, 1 составу боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники противника.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Ивановское, Новый Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск, — отмечает Генштаб.

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