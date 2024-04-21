ВСУ уничтожили более 900 оккупантов РФ, 16 танков и 41 артсистему

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 459530 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 950 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7229 (+16) ед;
боевых бронированных машин — 13 896 (+23) ед;
артиллерийских систем — 11 719 (+41) ед;
РСЗО — 1046 ед.;
средства ПВО — 767 (+4) ед;
самолетов — 347 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9379 (+38) ед;
крылатые ракеты — 2115 (+6) ед;
корабли/катера — 26 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 15 785 (+68) ед;
специальная техника — 1926 (+8) ед.
Какая ситуация на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, 1 составу боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники противника.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Ивановское, Новый Донецкой области.
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