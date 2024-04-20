По словам военного ВСУ и аналитика Кирилла Сазонова, украинские военные уничтожают отдельные группы российских оккупантов, которые пытаются добраться до окрестностей Часового Яра Донецкой области.
Что известно о тактике ВСУ в районе Часового Яра
Сазонов отметил, что по российским оккупантам на подступах к Часовому Яру больше всего отрабатывают с помощью дронов. Также украинские военные готовят по кремлевским захватчикам из минометов и артиллерии.
Он подчеркнул, что, несмотря на вражеские атаки, в городе продолжается жизнь.
Сазонов подчеркнул, что большее оперативное поступление военной помощи от западных партнеров позволило бы в целом блокировать продвижение российских оккупантов в сторону Часового Яра.
Как армия РФ пытается действовать в районе Часового Яра
По его словам, кремлевские захватчики пытаются продвинуться в сторону Часового Яра по трем дорогам от оккупированного Бахмута.
При этом он отметил, что некоторые вражеские группы пытаются продвинуться через лес.
Оккупанты применяют кассетные боеприпасы и КАБы. Очень плотно работает и враждебная ствольная артиллерия. Захватчики пытаются продавить оборону украинских военных в Часовом Яру.
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