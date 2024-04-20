Какую тактику используют ВСУ в районе Часового Яра — ответ военного
Категория
Украина
Дата публикации

Какую тактику используют ВСУ в районе Часового Яра — ответ военного

Военный ВСУ
Читати українською
Источник:  24 канал

По словам военного ВСУ и аналитика Кирилла Сазонова, украинские военные уничтожают отдельные группы российских оккупантов, которые пытаются добраться до окрестностей Часового Яра Донецкой области.

Что известно о тактике ВСУ в районе Часового Яра

Сазонов отметил, что по российским оккупантам на подступах к Часовому Яру больше всего отрабатывают с помощью дронов. Также украинские военные готовят по кремлевским захватчикам из минометов и артиллерии.

Часов Яр — наш. Там есть даже мирное население, хотя я не вижу никакого смысла, потому что город разрушают, превращая артой в кучу кирпичей. Здесь даже работает магазин один, — рассказывает военный.

Он подчеркнул, что, несмотря на вражеские атаки, в городе продолжается жизнь.

Сазонов подчеркнул, что большее оперативное поступление военной помощи от западных партнеров позволило бы в целом блокировать продвижение российских оккупантов в сторону Часового Яра.

Кое-что у нас есть, но должно быть гораздо больше, чтобы дать достойный отпор. Главком Сырский уже предупреждал, что до 9 мая есть задача у врага — захватить Часов Яр любой ценой. Поэтому они очень мощно давят здесь, — подчеркивает военный.

Как армия РФ пытается действовать в районе Часового Яра

По его словам, кремлевские захватчики пытаются продвинуться в сторону Часового Яра по трем дорогам от оккупированного Бахмута.

При этом он отметил, что некоторые вражеские группы пытаются продвинуться через лес.

Они принялись атаковать нас на мотоциклах. К счастью, их слышно. Мы тоже экспериментируем и с вооружением, и с использованием разной тактики. Он выискивает наши слабые места. Мы выискиваем там, где можно его бить лучше, — объясняет Сазонов.

Оккупанты применяют кассетные боеприпасы и КАБы. Очень плотно работает и враждебная ствольная артиллерия. Захватчики пытаются продавить оборону украинских военных в Часовом Яру.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ получили задачу захватить Часов Яр до 9 мая
Александр Сырский
Войска РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Военные ВСУ показали разрушенный армией РФ Часов Яр — видео
Часов Яр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ пытается уничтожить Часов Яр авиабомбами — спикер ОСГВ "Хортица"
Часов Яр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?