По словам военного ВСУ и аналитика Кирилла Сазонова, украинские военные уничтожают отдельные группы российских оккупантов, которые пытаются добраться до окрестностей Часового Яра Донецкой области.

Что известно о тактике ВСУ в районе Часового Яра

Сазонов отметил, что по российским оккупантам на подступах к Часовому Яру больше всего отрабатывают с помощью дронов. Также украинские военные готовят по кремлевским захватчикам из минометов и артиллерии.

Часов Яр — наш. Там есть даже мирное население, хотя я не вижу никакого смысла, потому что город разрушают, превращая артой в кучу кирпичей. Здесь даже работает магазин один, — рассказывает военный. Поделиться

Он подчеркнул, что, несмотря на вражеские атаки, в городе продолжается жизнь.

Сазонов подчеркнул, что большее оперативное поступление военной помощи от западных партнеров позволило бы в целом блокировать продвижение российских оккупантов в сторону Часового Яра.

Кое-что у нас есть, но должно быть гораздо больше, чтобы дать достойный отпор. Главком Сырский уже предупреждал, что до 9 мая есть задача у врага — захватить Часов Яр любой ценой. Поэтому они очень мощно давят здесь, — подчеркивает военный. Поделиться

Как армия РФ пытается действовать в районе Часового Яра

По его словам, кремлевские захватчики пытаются продвинуться в сторону Часового Яра по трем дорогам от оккупированного Бахмута.

При этом он отметил, что некоторые вражеские группы пытаются продвинуться через лес.

Они принялись атаковать нас на мотоциклах. К счастью, их слышно. Мы тоже экспериментируем и с вооружением, и с использованием разной тактики. Он выискивает наши слабые места. Мы выискиваем там, где можно его бить лучше, — объясняет Сазонов. Поделиться