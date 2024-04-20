За словами військового ЗСУ та аналітика Кирила Сазонова, українські військові знищують окремі групи російських окупантів, які намагаються дістатись до околиць Часового Яру на Донеччині.
Що відомо про тактику ЗСУ в районі Часового Яру
Сазонов зазначив, що по російських окупантах на підступах до Часового Яру найбільше відпрацьовують за допомогою дронів. Також українські військові гатять по кремлівських загарбниках з мінометів та артилерії.
Він підкреслив, що попри ворожі атаки, в місті продовжується життя.
Сазонов підкреслив, що більше оперативне надходження військової допомоги від західних партнерів дозволило б в загалі блокувати просування російських окупантів у бік Часового Яру.
Як армія РФ намагається діяти в районі Часового Яру
За його словами, кремлівські загарбники намагаються просунутись у бік Часового Яру по трьох дорогах від окупованого Бахмута.
При цьому він зазначив, що окремі ворожі групи намагаються просунутись через ліс.
Окупанти застосовують касетні боєприпаси та КАБи. Дуже щільно працює і ворожа ствольна артилерія. Загарбники намагаються продавити оборону українських військових в Часовому Ярі.
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