За словами військового ЗСУ та аналітика Кирила Сазонова, українські військові знищують окремі групи російських окупантів, які намагаються дістатись до околиць Часового Яру на Донеччині.

Що відомо про тактику ЗСУ в районі Часового Яру

Сазонов зазначив, що по російських окупантах на підступах до Часового Яру найбільше відпрацьовують за допомогою дронів. Також українські військові гатять по кремлівських загарбниках з мінометів та артилерії.

Часів Яр — наш. Там є навіть мирне населення, хоча я не бачу ніякого сенсу, бо місто руйнують, перетворюючи артою на купу цегли. Тут навіть працює магазин один, — розповідає військовий. Поширити

Він підкреслив, що попри ворожі атаки, в місті продовжується життя.

Сазонов підкреслив, що більше оперативне надходження військової допомоги від західних партнерів дозволило б в загалі блокувати просування російських окупантів у бік Часового Яру.

Дещо в нас є, але має бути набагато більше, щоб дати гідну відсіч. Головком Сирський вже попереджував, що до 9 травня є завдання у ворога — захопити Часів Яр за будь-яку ціну. Тому вони дуже потужно тут тиснуть, — підкреслює військовий. Поширити

Як армія РФ намагається діяти в районі Часового Яру

За його словами, кремлівські загарбники намагаються просунутись у бік Часового Яру по трьох дорогах від окупованого Бахмута.

При цьому він зазначив, що окремі ворожі групи намагаються просунутись через ліс.

Вони почали атакувати нас на мотоциклах. На щастя, їх чути. Ми теж експериментуємо і з озброєнням, і з використанням різної тактики. Він вишукує наші слабкі місця. Ми вишукуємо там, де можна його бити краще, — пояснює Сазонов. Поширити