РФ намагається знищити Часів Яр авіабомбами — речник ОСУВ "Хортиця"

Російська Федерація не полишає спроб захопити місто Часів Яр у Донецькій області. Однак ситуація контролюється підрозділами ЗСУ.

ЗСУ контролюють Часів Яр

Росія вдається до своєї звичної тактики — випалення усього живого керованими авіабомбами.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі ситуація навколо міста досить складна. Адже ворог намагається у будь-який спосіб вийти на адміністративні кордони Донецької області. Однак Сили оборони контролюють ситуацію.

Противника в місті немає. Ворог поки що використовує свою перевагу в повітрі, в ракетах і артилерійських боєприпасах великих калібрів, намагаючись проводити штурмові дії. Поширити

Він також розповів, що росіяни використовують вже звичну тактику — закидають місто КАБами, знищуючи при цьому цивільну інфраструктуру. Росіяни намагаються повністю знищити місто, щоб взяти під контроль "купи пилу".

У сумі загалом десь від 20 до 30, а то буває й більше, за добу скидає російська авіація бомб по позиціях українських захисників і по цивільній інфраструктурі.

Наступ РФ на Часів Яр

Після захоплення Авдіївки російські війська продовжують далі тиснути на сході, аби прорвати оборону. Одним з пріоритетів РФ став Часів Яр.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни планують захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Це дозволить створити умови для подальшого просування ворога до Краматорської агломерації. Поширити

Найбільш жорсткі бої відбуваються в районах Первомайського і Водяного, а також на схід від Часового Яру.