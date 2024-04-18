РФ намагається знищити Часів Яр авіабомбами — речник ОСУВ "Хортиця"

Російська Федерація не полишає спроб захопити місто Часів Яр у Донецькій області. Однак ситуація контролюється підрозділами ЗСУ.
ЗСУ контролюють Часів Яр
Росія вдається до своєї звичної тактики — випалення усього живого керованими авіабомбами.
Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону.
За його словами, наразі ситуація навколо міста досить складна. Адже ворог намагається у будь-який спосіб вийти на адміністративні кордони Донецької області. Однак Сили оборони контролюють ситуацію.
Він також розповів, що росіяни використовують вже звичну тактику — закидають місто КАБами, знищуючи при цьому цивільну інфраструктуру. Росіяни намагаються повністю знищити місто, щоб взяти під контроль "купи пилу".
У сумі загалом десь від 20 до 30, а то буває й більше, за добу скидає російська авіація бомб по позиціях українських захисників і по цивільній інфраструктурі.
Наступ РФ на Часів Яр
Після захоплення Авдіївки російські війська продовжують далі тиснути на сході, аби прорвати оборону. Одним з пріоритетів РФ став Часів Яр.
Найбільш жорсткі бої відбуваються в районах Первомайського і Водяного, а також на схід від Часового Яру.
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