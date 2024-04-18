РФ пытается уничтожить Часов Яр авиабомбами — спикер ОСГВ "Хортица"

Российская Федерация не оставляет попыток захватить город Часов Яр в Донецкой области. Однако ситуация контролируется подразделениями ВСУ.

ВСУ контролируют Часов Яр

Россия прибегает к своей привычной тактике — обжигу всего живого управляемыми авиабомбами.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире национального телемарафона.

По его словам, ситуация вокруг города достаточно сложная. Ведь враг пытается любым способом выйти на административные границы Донецкой области. Однако Силы обороны контролируют ситуацию.

Противника в городе нет. Враг пока использует свое преимущество в воздухе, в ракетах и артиллерийских боеприпасах больших калибров, пытаясь проводить штурмовые действия. Поделиться

Он также рассказал, что россияне используют уже привычную тактику — забрасывают город КАБами, уничтожая при этом гражданскую инфраструктуру. Россияне пытаются полностью уничтожить город, чтобы взять под контроль "кучи пыли".

В сумме где-то от 20 до 30, а то бывает и больше, в сутки сбрасывает российская авиация бомб по позициям украинских защитников и по гражданской инфраструктуре.

Наступление РФ на Часов Яр

После захвата Авдеевки российские войска продолжают давить на востоке, чтобы прорвать оборону. Одним из приоритетов РФ стал Времен Яр.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне планируют захватить город Часов Яр под Бахмутом до 9 мая. Это позволит создать условия для дальнейшего продвижения врага в Краматорскую агломерацию. Поделиться

Наиболее жесткие бои проходят в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра.