По информации Генштаба, украинские военные в течение суток 79 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 25 ракет, нанесли 52 авиаудара и совершили 42 обстрела с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской и критической инфраструктуры.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районах населенных пунктов Твердохлебово, Кременная Луганской области и Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 15 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 26 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток при поддержке авиации совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.
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