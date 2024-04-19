В результате ракетного удара ВСУ по Луганску ликвидирован комбриг армии РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В результате ракетного удара ВСУ по Луганску ликвидирован комбриг армии РФ

Удар ВСУ по Луганску
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Источник:  online.ua

Российские СМИ сообщили о гибели командира 59-й бригады оккупационной армии РФ Павла Кропотова в результате недавнего ракетного удара ВСУ по Луганску.

Что известно о гибели комбрига Кропотова в результате ракетного удара ВСУ по Луганску

Кремлевские пропагандистские СМИ сообщили, что в Екатеринбурге похоронили командира воинской части 28 331 Павла Кропотова.

Отмечается, что Кропотов погиб в Луганске, в результате недавней ракетной атаки украинских военных.

В российских СМИ добавляют, что Кропотов, якобы, уже несколько раз попадал под ракетные обстрелы и даже получал ранения.

Эту же информацию подтвердил и украинский военный Анатолий Штефан, который сообщил, что Кропотов погиб в результате удара по штабу в Луганске 13 апреля.

Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по оккупированному Луганску

Спутник Planet Labs зафиксировал последствия авиаудара по "Луганскому машиностроительному заводу-100".

Снимки были сделаны 14 апреля. На них можно увидеть повреждения по меньшей мере одного здания завода.

С помощью обнародованных видео после удара в Луганске проект "Донбасс Реалии" установил, что поражено было самое упомянутое предприятие. Позже удар по заводу подтвердил источник журналистов в Луганске.

На нем враг ремонтировал технику, а также там находился личный состав армии России.

Взрывы в Луганске раздались днем 13 апреля, после чего над городом поднялся столб дыма. Очевидцы утверждали о минимум двух мощных взрывах.

Оккупационные власти сообщали о поражении предприятия «Завод Машиностроительный 100».

По словам источника Донбасс.Реалии, там «был ремонт военной техники и расположение личного состава армии РФ».

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