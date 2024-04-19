Російські ЗМІ повідомили про загибель командира 59-ї бригади окупаційної армії РФ Павла Кропотова внаслідок нещодавнього ракетного удару ЗСУ по Луганську.

Що відомо про загибель комбрига Кропотова внаслідок ракетного удару ЗСУ по Луганську

Кремлівські пропагандистські ЗМІ повідомили, що в Єкатеринбурзі поховали командира військової частини 28331 Павла Кропотова.

Зазначається, Кропотов загинув у Луганську, в результаті нещодавньої ракетної атаки українських військових.

У російських ЗМІ додають, що Кропотов нібито вже кілька разів потрапляв під ракетні обстріли і навіть отримував поранення.

Цю ж інформацію підтвердив і український військовий Анатолій Штефан, який повідомив, що Кропотов загинув унаслідок удару по штабу в Луганську 13 квітня.

Що відомо про наслідки ракетного удару ЗСУ по окупованому Луганську

Супутник Planet Labs зафіксував наслідки авіаудару по "Луганському машинобудівному заводу-100".

Знімки були зроблені 14 квітня. На них можна побачити пошкодження на щонайменше одній будівлі заводу.

За допомогою оприлюднених відео після удару в Луганську проєкт "Донбасс Реалии" встановив, що уражено було саме вищезгадане підприємство. Пізніше удар по заводу підтвердило джерело журналістів у Луганську.

Зазначається, що на ньому ворог ремонтував техніку, а також там знаходився особовий склад армії Росії.

Вибухи в Луганську пролунали вдень 13 квітня, після чого над містом піднявся стовп диму. Очевидці стверджували про щонайменше два потужних вибухи.

Окупаційна влада повідомляла про ураження підприємства «Завод Машинобудівний 100».

За словами джерела Донбас.Реалії, там «був ремонт військової техніки та розташування особового складу армії РФ».