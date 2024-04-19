ВСУ поразили пункт управления армии РФ в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе раздался ряд взрывов. Предварительно отработала ПВО россиян, но есть прилет по пункту управления захватчиками.
В Мариуполе прогремели взрывы
Впоследствии Андрющенко уточнил, что российское ПВО ударило по руководству одного из батальонов и опубликовало карту с местом прилета на территории комбината им. Ильича.
Какая ситуация в Мариуполе
Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.
Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.
Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.
При этом разведка Великобритании считает, что одной из целей РФ будет поддержка активности в Мариуполе. В Минобороны Британии заявили, что россияне, вероятно, захотят восстановить "Азовсталь" и другие объекты, разрушенные в 2022 году.
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