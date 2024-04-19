ВСУ поразили пункт управления армии РФ в Мариуполе
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили пункт управления армии РФ в Мариуполе

взрыв
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Источник:  Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе раздался ряд взрывов. Предварительно отработала ПВО россиян, но есть прилет по пункту управления захватчиками.

В Мариуполе прогремели взрывы

Мариуполь. Три взрыва над ММК им. Ильича. Чем на этот раз сбивало ПВО — устанавливаем. Предварительно, по меньшей мере, один пропущенный по пункту управления россиян. Детали — впоследствии, — говорится в сообщении.

Впоследствии Андрющенко уточнил, что российское ПВО ударило по руководству одного из батальонов и опубликовало карту с местом прилета на территории комбината им. Ильича.

Какая ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.

Это почти наверняка один из крупнейших инфраструктурных проектов, которые Россия осуществила на временно оккупированных территориях Украины, и восстанавливает железнодорожное сообщение, прерванное из-за боевых действий за пределами Донецка, — говорится в сводке разведки.

При этом разведка Великобритании считает, что одной из целей РФ будет поддержка активности в Мариуполе. В Минобороны Британии заявили, что россияне, вероятно, захотят восстановить "Азовсталь" и другие объекты, разрушенные в 2022 году.

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