Немецкие компании помогают РФ "восстанавливать" оккупированный Мариуполь

Немецкие компании Knauf и WKB Systems GmbH причастны к российскому так называемому восстановлению разрушенного Мариуполя.

Knauf и WKB Systems GmbH помогают РФ "восстанавливать" оккупированный Мариуполь

Журналисты немецкого журнала ARD Monitor обнаружили, что в годовых отчетах, на сайтах компаний, на фотографиях и видео, есть доказательства и доказательства того, что немецкие компании Knauf и WKB Systems GmbH играют важную роль в восстановлении Мариуполя.

Немецкое предприятие Knauf является мировым лидером по производству штукатурки. В течение долгого времени он ведет бизнес в России.

Совладелец компании Николаус Кнауф более 20 лет был почетным консулом России, сохранив этот пост даже после оккупации Крыма. В 2018 году он назвал санкции против РФ «ужасающими».

Компания Knauf говорит, что в РФ продолжает работать 4000 человек, а продажи достигают миллиардов.

В комментарии журналистам, компания осудила российскую агрессию против Украины и заявила, что соблюдает все санкции ЕС против РФ. В РФ производство продолжается "исключительно для российского рынка".

Однако, по словам экспертов, это не означает, что у российского бизнеса нет ничего общего с материнской немецкой компанией. Эксперт по санкционному праву Виктор Винклер говорит:

То, что если у меня есть дочерняя компания в России только на российской территории, то, что она, так сказать, не имеет отношения к санкциям, это абсолютный миф и не может не быть дальше реальности. Поделиться

Он добавил, что тот факт, что санкции не распространяются на строительные материалы, означает, что компании должны иметь возможность «эффективно исключить наличие военной связи, любой военной связи с поставкой».

Журналисты отмечают, что официальный дилер Knauf публично афиширует, что по заказу Минобороны РФ построил жилой дом из стройматериалов Knauf. У редакции ARD есть фотографии этого строительства с мешками Knauf.

Вместе с Knauf, по информации ARD, на многочисленных строительных площадках можно увидеть бетонные блоки в зеленой упаковочной пленке с логотипом немецкой компании WKB Systems GmbH. Компания оборудует, в том числе, заводы по производству бетонных блоков.

Основным акционером компании является российский олигарх Виктор Бударин. Бударин использовал свою германскую компанию как поставщика для строительной отрасли России. Он не попал в санкции ЕС в последние годы.