Немецкие компании помогают РФ "восстанавливать" оккупированный Мариуполь

Немецкие компании Knauf и WKB Systems GmbH причастны к российскому так называемому восстановлению разрушенного Мариуполя.
Knauf и WKB Systems GmbH помогают РФ "восстанавливать" оккупированный Мариуполь
Журналисты немецкого журнала ARD Monitor обнаружили, что в годовых отчетах, на сайтах компаний, на фотографиях и видео, есть доказательства и доказательства того, что немецкие компании Knauf и WKB Systems GmbH играют важную роль в восстановлении Мариуполя.
Немецкое предприятие Knauf является мировым лидером по производству штукатурки. В течение долгого времени он ведет бизнес в России.
Совладелец компании Николаус Кнауф более 20 лет был почетным консулом России, сохранив этот пост даже после оккупации Крыма. В 2018 году он назвал санкции против РФ «ужасающими».
Компания Knauf говорит, что в РФ продолжает работать 4000 человек, а продажи достигают миллиардов.
В комментарии журналистам, компания осудила российскую агрессию против Украины и заявила, что соблюдает все санкции ЕС против РФ. В РФ производство продолжается "исключительно для российского рынка".
Однако, по словам экспертов, это не означает, что у российского бизнеса нет ничего общего с материнской немецкой компанией. Эксперт по санкционному праву Виктор Винклер говорит:
Он добавил, что тот факт, что санкции не распространяются на строительные материалы, означает, что компании должны иметь возможность «эффективно исключить наличие военной связи, любой военной связи с поставкой».
Журналисты отмечают, что официальный дилер Knauf публично афиширует, что по заказу Минобороны РФ построил жилой дом из стройматериалов Knauf. У редакции ARD есть фотографии этого строительства с мешками Knauf.
Вместе с Knauf, по информации ARD, на многочисленных строительных площадках можно увидеть бетонные блоки в зеленой упаковочной пленке с логотипом немецкой компании WKB Systems GmbH. Компания оборудует, в том числе, заводы по производству бетонных блоков.
Основным акционером компании является российский олигарх Виктор Бударин. Бударин использовал свою германскую компанию как поставщика для строительной отрасли России. Он не попал в санкции ЕС в последние годы.
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