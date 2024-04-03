В Мариуполе зафиксированы массовые случаи заболевания холерой среди детей
Категория
Украина
Дата публикации

В Мариуполе зафиксированы массовые случаи заболевания холерой среди детей

холера
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Источник:  Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе обнаружены массовые случаи заболевания среди детей холерой, которые россияне пытаются скрыть необъявленным карантином.

Что известно о заболевании холерой в Мариуполе

В Мариуполе выявлены массовые случаи заболевания холерой. Среди детей. Поэтому пытаются оперативно замолчать необъявленным карантином, но это не сработает, — написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко предположил, что к массовому заболеванию также причастно стремительное потепление.

Мариупольцы в оккупации. Главная защита — вы сами. Мойте руки. Кипятите воду. Не ешьте немите. Не пейте непонятно что. Не купайтесь пока в море. Никто, кроме вас, вам не поможет, — подчеркнул советник городского головы.

Что известно о случаях заболевания холерой в Мариуполе

В 2022 году мэр оккупированного россиянами Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что холера, дизентерия и другие заболевания могут стать причиной смерти тысяч мариупольцев до конца текущего года.

Как утверждает Вадим Бойченко, врачи и разведка предупреждают о возможной вспышке крайне опасных инфекционных заболеваний в оккупированном россиянами Мариуполе.

Эпидемическая ситуация с каждым днем ухудшается. Массовые захоронения на всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха. Как результат — массовый рост инфекционных заболеваний. Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные болезни могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года. Об этом говорят наши врачи и это подтверждает Британская разведка, говорится в сообщении.

По мнению Вадима Бойченко, сейчас крайне важно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН с целью создания устойчивых зеленых коридоров для начала массовой эвакуации людей из города пока еще не поздно.

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