В Мариуполе зафиксированы массовые случаи заболевания холерой среди детей

Во временно оккупированном Мариуполе обнаружены массовые случаи заболевания среди детей холерой, которые россияне пытаются скрыть необъявленным карантином.
Что известно о заболевании холерой в Мариуполе
Андрющенко предположил, что к массовому заболеванию также причастно стремительное потепление.
Что известно о случаях заболевания холерой в Мариуполе
В 2022 году мэр оккупированного россиянами Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что холера, дизентерия и другие заболевания могут стать причиной смерти тысяч мариупольцев до конца текущего года.
Как утверждает Вадим Бойченко, врачи и разведка предупреждают о возможной вспышке крайне опасных инфекционных заболеваний в оккупированном россиянами Мариуполе.
Эпидемическая ситуация с каждым днем ухудшается. Массовые захоронения на всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха. Как результат — массовый рост инфекционных заболеваний. Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные болезни могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года. Об этом говорят наши врачи и это подтверждает Британская разведка, говорится в сообщении.
По мнению Вадима Бойченко, сейчас крайне важно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН с целью создания устойчивых зеленых коридоров для начала массовой эвакуации людей из города пока еще не поздно.
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