У Маріуполі зафіксовані масові випадки захворювання холерою серед дітей

У тимчасово окупованому Маріуполі виявлені масові випадки захворювання серед дітей холерою, які росіяни намагаються приховати неоголошеним карантином.
Що відомо про захворювання холерою у Маріуполі
Андрющенко припустив, що до масового захворювання також причетне стрімке потепління.
Що відомо про випадки захворювання холерою в Маріуполі
У 2022 році мер окупованого росіянами Маріуполя Вадим Бойченко казав, що холера, дизентерія та інші захворювання можуть стати причиною загибелі тисяч маріупольців до кінця поточного року.
Як стверджує Вадим Бойченко, лікарі та розвідка попереджають про можливий спалах вкрай небезпечних інфекційних захворювань у окупованому росіянами Маріуполі.
Епідемічна ситуація з кожним днем погіршується. Масові поховання по всій території міста плюс дощі та підвищення температури повітря. Як результат — масове зростання інфекційних захворювань.Дизентерія, холера та інші небезпечні інфекційні хвороби можуть стати причиною загибелі приблизно 10 тисяч маріупольців до кінця року. Про це кажуть наші лікарі та це підтверджує Британська розвідка, — йдеться в повідомленні.
На переконання Вадима Бойченка, зараз вкрай важливо об’єднатись міжнародним місіям Червоного Хреста та ООН з матою створення стійких зелених коридорів для початку масової евакуації людей з міста поки ще не пізно.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-