У Маріуполі зафіксовані масові випадки захворювання холерою серед дітей

Що відомо про захворювання холерою у Маріуполі

В Маріуполі виявлено масові випадки захворювання холерою. Серед дітей. Тому намагаються оперативно замовчати неоголошеним карантином, але це не спрацює, — написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Поширити

Андрющенко припустив, що до масового захворювання також причетне стрімке потепління.

Маріупольці в окупації. Головний захист — ви самі. Мийте руки. Кип’ятіть воду. Не їжте немите. Не пийте незрозуміло що. Не купайтесь поки що в морі. Ніхто, крім вас, вам не допоможе, — наголосив радник міського голови. Поширити

Що відомо про випадки захворювання холерою в Маріуполі

У 2022 році мер окупованого росіянами Маріуполя Вадим Бойченко казав, що холера, дизентерія та інші захворювання можуть стати причиною загибелі тисяч маріупольців до кінця поточного року.

Як стверджує Вадим Бойченко, лікарі та розвідка попереджають про можливий спалах вкрай небезпечних інфекційних захворювань у окупованому росіянами Маріуполі.

Епідемічна ситуація з кожним днем погіршується. Масові поховання по всій території міста плюс дощі та підвищення температури повітря. Як результат — масове зростання інфекційних захворювань.Дизентерія, холера та інші небезпечні інфекційні хвороби можуть стати причиною загибелі приблизно 10 тисяч маріупольців до кінця року. Про це кажуть наші лікарі та це підтверджує Британська розвідка, — йдеться в повідомленні.

На переконання Вадима Бойченка, зараз вкрай важливо об’єднатись міжнародним місіям Червоного Хреста та ООН з матою створення стійких зелених коридорів для початку масової евакуації людей з міста поки ще не пізно.