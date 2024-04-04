Німецькі компанії допомагають РФ "відбудовувати" окупований Маріуполь

Німецькі компанії Knauf та WKB Systems GmbH причетні до російської так званої “відбудови” зруйнованого Маріуполя.

Knauf та WKB Systems GmbH допомагають РФ "відбудовувати" окупований Маріуполь

Журналісти німецького журналу ARD Monitor виявили, що у річних звітах, на сайтах компаній, на світлинах і відео є докази та докази того, що німецькі компанії Knauf та WKB Systems GmbH відіграють важливу роль у “відбудові” Маріуполя.

Німецьке підприємство Knauf є світовим лідером у виробництві штукатурки. Протягом тривалого часу воно веде бізнес у Росії.

Співвласник компанії Ніколаус Кнауф більше 20 років був почесним консулом Росії, зберігши цю посаду навіть після окупації Криму. У 2018 році він назвав санкції проти РФ «жахливими».

Компанія Knauf каже, що в РФ продовжує працювати 4000 людей, а продажі досягають мільярдів.

У коментарі журналістам, компанія засудила російську агресію проти України і заявила, що дотримується всіх санкцій ЄС проти РФ. У РФ виробництво продовжується «виключно для російського ринку».

Однак, за словами експертів, це не означає, що російський бізнес не має нічого спільного з материнською німецькою компанією. Експерт із санкційного права Віктор Вінклер каже:

Те, що якщо я маю дочірню компанію в Росії лише на російській території, те, що вона, так би мовити, не має відношення до санкцій, це абсолютний міф і не може не бути далі від реальності. Поширити

Він додав, що той факт, що санкції не поширюються на будівельні матеріали, означає, що компанії повинні мати можливість «ефективно виключити наявність військового зв’язку, будь-якого військового зв’язку з тим, що вони постачають».

Журналісти зазначають, що офіційний дилер Knauf публічно афішує, що на замовлення Міноборони РФ збудував житловий будинок з будматеріалів Knauf. У редакції ARD є фотографії цього будівництва з мішками Knauf.

Разом з Knauf, за інформацією ARD, на численних будівельних майданчиках помітні бетонні блоки в зеленій пакувальній плівці з логотипом німецької компанії WKB Systems GmbH. Компанія обладнує, в тому числі, заводи з виробництва бетонних блоків.

Основним акціонером компанії є російський олігарх Віктор Бударін. Бударін використовував свою німецьку компанію як постачальника для будівельної галузі Росії. Він не потрапив під санкції ЄС в останні роки.