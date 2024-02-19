Чи можна було врятувати Маріуполь від окупації — думка командувача Сухопутних військ

Маріуполь неможливо було врятувати від російської окупації, оскільки перевага противника перевищувала в кілька разів.

Чи можна було врятувати Маріуполь від окупації

Це (врятувати Маріуполь, — ред.) було неможливо, тому що перевага противника була десь від 1 до 7, до 10, яку противник зібрав на тому напрямку. Тому для прориву мені потрібно було 3-4 бригади як мінімум, щоб провести контрударну операцію, — заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Поширити

За словами Павлюка, у нього одна була неповна бригада, яку він зняв із переднього краю.

З огляду на удар із півночі, мені потрібно було врятувати, тому що якби вони виконали своє завдання, то знову ж таки 10 бригад були б в оточенні, — наголосив він. Олександр Павлюк командувач Сухопутних військ

Паклюк зазначив, що маріупольське угруповання врятувало південь від повного відрізання України від Чорного моря.

Ударне угруповання ми не змогли зробити, тому що пішло інше угруповання, яке з боку Харківської області знову противник перегрупував, зосередив і через Ізюм завдав нового удару нам у спину. Я змушений був цією бригадою закрити і цю щілину, яку вони знайшли. Бригада чудово впоралася.

Маріуполь

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Російські загарбники зносять будинки українців у Маріуполі, а на їхньому місці будують "пустушки" для російського телебачення. Крім цього, росіяни масово завозять у місто представників Дагестану, Чечні та інших малих народів РФ, щоб створити видимість процвітаючого в окупації міста.