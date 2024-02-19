Можно ли было спасти Мариуполь от оккупации — мнение командующего Сухопутными войсками

Мариуполь невозможно было спасти от российской оккупации, поскольку превосходство противника превышало в несколько раз.

Можно ли было спасти Мариуполь от оккупации

Это (спасти Мариуполь, — ред.) было невозможно, потому что преимущество противника было где-то от 1 до 7, до 10, которое противник собрал на том направлении. Поэтому для прорыва мне нужно было 3-4 бригады как минимум, чтобы провести контрударную операцию, — заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. Поделиться

По словам Павлюка, у него была одна неполная бригада, которую он снял с переднего края.

Учитывая удар с севера, мне нужно было спасти, потому что если бы они выполнили свою задачу, то опять же десять бригад были бы в окружении, — подчеркнул он. Александр Павлюк командующий Сухопутными войсками

Паклюк отметил, что мариупольская группировка спасла юг от полного отрезания Украины от Черного моря.

Ударную группировку мы не смогли сделать, потому что пошла другая группировка, которую со стороны Харьковской области снова противник перегруппировал, сосредоточил и через Изюм нанес новый удар нам в спину. Я вынужден был этой бригадой закрыть и эту щель, которую они обнаружили. Бригада отлично справилась.

Мариуполь

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря во время полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Российские захватчики сносят дома украинцев в Мариуполе, а на их месте строят "пустышки" для российского телевидения. Кроме этого, россияне массово завозят в город представителей Дагестана, Чечни и других малых народов РФ, чтобы создать видимость преуспевающего в оккупации города.