Уничтожение драмтеатра в Мариуполе. Обнародовано архивное видео первых минут после удара
Категория
Украина
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Уничтожение драмтеатра в Мариуполе. Обнародовано архивное видео первых минут после удара

драмтеатр Мариуполя
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Источник:  Петр Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко во вторую годовщину уничтожения драмтеатра в Мариуполе, 16 марта, обнародовал видео первых минут после прилета в здание.

Обнародовано видео первых минут после удара по драмтеатру Мариуполя

Авиаудар был по Драмтеатру — прямо по центру. Мы были на первом этаже и не пострадали, но авиаудар... под такими завалами вероятно многие скрывавшиеся от обстрелов люди пришли за водой, — говорит очевидец бомбардировки.

Что известно об ударе РФ по драмтеатру в Мариуполе

16 марта 2022 года россияне сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек. Впоследствии стало известно, что в Мариуполе россияне уничтожают доказательства гражданских убийств в укрытии под Драматическим театром.

20 мая 2022 советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне завершили разбор завалов Драмтеатра в Мариуполе, теперь определить количество погибших невозможно.

30 июня 2022 года международная организация Amnesty International, расследовавшая уничтожение Мариупольского драматического театра, пришла к выводу, что оккупанты сознательно сбросили бомбу на театр, зная, что там скрываются сотни мирных жителей.

По состоянию на 24 июля 2022 г. РФ готовила "расследование" о событиях в Мариупольском драмтеатре. А Центр противодействия дезинформации сообщал, что россияне распространяли фейки об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе, однако британские правозащитники их опровергали.

Уже 18 августа 2022 года Петр Андрющенко информировал, что оккупанты начали восстанавливать разрушенный ими драмтеатр и украли уникальную детскую площадку из сквера. Российские оккупационные власти приняли решение снести заднюю и центральную часть драматического театра, однако фронтальную оставят "как основу реконструкции".

Президент Владимир Зеленский во вторую годовщину трагедии в Мариуполе заявил, что мир должен помнить все, что сделала Россия против Украины и украинцев, и каждый российский убийца должен отвечать за содеянное.

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