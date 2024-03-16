Уничтожение драмтеатра в Мариуполе. Как Россия убила сотни украинцев 16 марта 2022 года

16 марта 2022 года российская армия целенаправленно сбросила две авиабомбы на Драматический театр в центре Мариуполя. Тогда здание стало хранилищем местных жителей от вражеских атак, близ него была надпись "Дети".
Что известно о трагедии в Мариуполе
16 марта 2022 года российский самолет сбросил авиабомбы на драматический театр в центре Мариуполя. Здание театра было убежищем для более чем 1000 человек.
По данным прокуратуры Донбасса, в результате обстрела погибли около 600 человек, по меньшей мере 400 человек получили ранения. Установить точное количество невозможно — город в оккупации.
Президент Владимир Зеленский во вторую годовщину трагедии в Мариуполе заявил, что мир должен помнить все, что сделала Россия против Украины и украинцев, и каждый российский убийца должен отвечать за содеянное.
На площади у здания было написано на русском языке предупреждение, что в здании находятся дети.
По данным Мариупольского горсовета, в театре в результате бомбардировки погибли около 300 человек. Согласно другим данным, в театре и близлежащих зданиях могли погибнуть от 600 до 1,2 тыс. гражданских.
В РФ отвергают обвинения в совершении этого военного преступления, несмотря на выводы международных организаций, и утверждают, что театр был заминирован украинской стороной, а взрыв произошел изнутри.
Международная правозащитная организация Amnesty International в июне прошлого года сообщила, что атаку на драмтеатр в Мариуполе 16 марта российские военные совершили, предположительно, сбросив с самолета-истребителя две сдетонировавшие одновременно 500-килограммовые бомбы.
23 декабря стало известно, что российские оккупанты полностью демонтировали руины здания театра.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что у Украины есть достаточная доказательная база совершения россиянами убийства мирных людей в Мариупольском драмтеатре, несмотря на демонтаж оккупантами его здания.
Как армия РФ разрушала Мариуполь
После вторжения преступной армии РФ в Украину российские оккупанты почти сразу начали наступление в направлении Мариуполя и несколько месяцев штурмовали город, стремясь создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.
В начале марта 2022 года Мариуполь оказался в полном окружении, а часть подразделений армии РФ предпринимала попытки продвинуться в центр города.
Мариуполь бомбили с воздуха, обстреливали из танков, минометов и тяжелой артиллерии.
Многие жители покинули дома и перебрались в подвалы, к началу марта в нем оставалось примерно 450 тысяч человек, которые либо не смогли, либо не захотели эвакуироваться.
К 13 апреля оккупанты захватили большую часть города, а 21 числа Москва объявила о его захвате.
В середине мая в плен сдались последние бойцы украинского гарнизона, защищавшиеся на "Азовстале".
Поскольку преступная армия РФ безжалостно бомбила Мариуполь в начале марта, люди преимущественно прятались в подвалах и на улицу люди выходили ненадолго, чтобы достать воду и приготовить еду на костре.
Во время бомбежек преступной армии РФ местные жители скрывались в подземном укрытии на территории больницы.
Приблизительно в 14:50 9 марта раздался грохот самолета, затем прогремел мощный взрыв, в результате пострадали родильное отделение и детский диагностический центр.
9 марта за несколько минут до сброса авиабомбы на роддом №3 авиация ударила по Приазовскому государственному техническому университету.
Проанализировав с помощью спутниковых снимков и информации из открытых источников разрушения в центральной части Мариуполя, правозащитники установили, что из 89 учебных заведений в Мариуполе пострадали 86 — из 15 университетов пострадали все 15, а из 74 школ пострадали 71.
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