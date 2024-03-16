Уничтожение драмтеатра в Мариуполе. Как Россия убила сотни украинцев 16 марта 2022 года
Категория
Украина
Дата публикации

Уничтожение драмтеатра в Мариуполе. Как Россия убила сотни украинцев 16 марта 2022 года

драмтеатр
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Источник:  online.ua

16 марта 2022 года российская армия целенаправленно сбросила две авиабомбы на Драматический театр в центре Мариуполя. Тогда здание стало хранилищем местных жителей от вражеских атак, близ него была надпись "Дети".

Что известно о трагедии в Мариуполе

16 марта 2022 года российский самолет сбросил авиабомбы на драматический театр в центре Мариуполя. Здание театра было убежищем для более чем 1000 человек.

Мариупольский драмтеатр после атаки РФ 16 марта 2022 года (фото — t.me/mariupolrada)

По данным прокуратуры Донбасса, в результате обстрела погибли около 600 человек, по меньшей мере 400 человек получили ранения. Установить точное количество невозможно — город в оккупации.

Президент Владимир Зеленский во вторую годовщину трагедии в Мариуполе заявил, что мир должен помнить все, что сделала Россия против Украины и украинцев, и каждый российский убийца должен отвечать за содеянное.

Мы обеспечим такую их ответственность. Светлая память всем, чью жизнь унес российский террор.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На площади у здания было написано на русском языке предупреждение, что в здании находятся дети.

По данным Мариупольского горсовета, в театре в результате бомбардировки погибли около 300 человек. Согласно другим данным, в театре и близлежащих зданиях могли погибнуть от 600 до 1,2 тыс. гражданских.

В РФ отвергают обвинения в совершении этого военного преступления, несмотря на выводы международных организаций, и утверждают, что театр был заминирован украинской стороной, а взрыв произошел изнутри.

Международная правозащитная организация Amnesty International в июне прошлого года сообщила, что атаку на драмтеатр в Мариуполе 16 марта российские военные совершили, предположительно, сбросив с самолета-истребителя две сдетонировавшие одновременно 500-килограммовые бомбы.

23 декабря стало известно, что российские оккупанты полностью демонтировали руины здания театра.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что у Украины есть достаточная доказательная база совершения россиянами убийства мирных людей в Мариупольском драмтеатре, несмотря на демонтаж оккупантами его здания.

Как армия РФ разрушала Мариуполь

После вторжения преступной армии РФ в Украину российские оккупанты почти сразу начали наступление в направлении Мариуполя и несколько месяцев штурмовали город, стремясь создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

В начале марта 2022 года Мариуполь оказался в полном окружении, а часть подразделений армии РФ предпринимала попытки продвинуться в центр города.

Мариуполь бомбили с воздуха, обстреливали из танков, минометов и тяжелой артиллерии.

Многие жители покинули дома и перебрались в подвалы, к началу марта в нем оставалось примерно 450 тысяч человек, которые либо не смогли, либо не захотели эвакуироваться.

К 13 апреля оккупанты захватили большую часть города, а 21 числа Москва объявила о его захвате.

В середине мая в плен сдались последние бойцы украинского гарнизона, защищавшиеся на "Азовстале".

Авиаудары РФ по "Азовстали" (фото — t.me/mariupolrada)

Поскольку преступная армия РФ безжалостно бомбила Мариуполь в начале марта, люди преимущественно прятались в подвалах и на улицу люди выходили ненадолго, чтобы достать воду и приготовить еду на костре.

Во время бомбежек преступной армии РФ местные жители скрывались в подземном укрытии на территории больницы.

Приблизительно в 14:50 9 марта раздался грохот самолета, затем прогремел мощный взрыв, в результате пострадали родильное отделение и детский диагностический центр.

9 марта за несколько минут до сброса авиабомбы на роддом №3 авиация ударила по Приазовскому государственному техническому университету.

Проанализировав с помощью спутниковых снимков и информации из открытых источников разрушения в центральной части Мариуполя, правозащитники установили, что из 89 учебных заведений в Мариуполе пострадали 86 — из 15 университетов пострадали все 15, а из 74 школ пострадали 71.

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