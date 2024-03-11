Впервые в истории Украины. Фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар
Категория
Культура
Дата публикации

Впервые в истории Украины. Фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар

"20 дней в Мариуполе"
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Источник:  online.ua

В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения самой престижной кинопремией мира – Оскар. Одну из главных наград получил украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе".

"20 дней в Мариуполе" получил Оскар

Украинский фильм победил в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Что также важно понимать, эта украинская лента была уже третьей номинированной на премию Американской киноакадемии за почти столетие ее существования.

Это первый украинский Оскар в истории. Но я хотел бы никогда не делать этот фильм, не выходить на эту сцену и хотел бы, чтобы Россия не нападала на Украину. Если бы я мог обменять награду, чтобы Россия не оккупировала наши города, не убивала десятки тысяч моих соотечественников...

Мстислав Чернов

Мстислав Чернов

Украинский режиссер

Как уже упоминалось ранее, документальную ленту "20 дней в Мариуполе" создали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Кстати, именно они были последними журналистами, которые оставались в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения России в Украину, и зафиксировали начало уничтожения страной-агрессорой украинского города.

За свой подвиг и вклад в журналистику они получили Пулитцеровскую премию.

Как создавали фильм "20 дней в Мариуполе"

Эту ленту удалось смонтировать из материалов, которые Чернов с командой фотокорреспондентов Associated Press сняли в оккупированном россиянами Мариуполе.

Они сразу отправляли фото и видео в иностранные медиа, рассказывая о страшных событиях в городе: гибели детей и взрослых, создании массовых могил, уничтоженном российской авиабомбой роддома и других российских военных преступлениях.

Следует также напомнить, что лента стала самым кассовым документальным фильмом в Украине в прошлом году — она собрала 500 тыс. грн только за первый уикенд проката.

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