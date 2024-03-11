В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения самой престижной кинопремией мира – Оскар. Одну из главных наград получил украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе".
"20 дней в Мариуполе" получил Оскар
Украинский фильм победил в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".
Что также важно понимать, эта украинская лента была уже третьей номинированной на премию Американской киноакадемии за почти столетие ее существования.
Как уже упоминалось ранее, документальную ленту "20 дней в Мариуполе" создали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.
Кстати, именно они были последними журналистами, которые оставались в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения России в Украину, и зафиксировали начало уничтожения страной-агрессорой украинского города.
За свой подвиг и вклад в журналистику они получили Пулитцеровскую премию.
Как создавали фильм "20 дней в Мариуполе"
Эту ленту удалось смонтировать из материалов, которые Чернов с командой фотокорреспондентов Associated Press сняли в оккупированном россиянами Мариуполе.
Они сразу отправляли фото и видео в иностранные медиа, рассказывая о страшных событиях в городе: гибели детей и взрослых, создании массовых могил, уничтоженном российской авиабомбой роддома и других российских военных преступлениях.
Следует также напомнить, что лента стала самым кассовым документальным фильмом в Украине в прошлом году — она собрала 500 тыс. грн только за первый уикенд проката.
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