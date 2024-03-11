У ніч з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією світу – Оскар. Одну з головних нагород змогла вибороти українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі".

"20 днів у Маріуполі" отримав Оскар

Український фільм переміг у номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм”.

Що також важливо розуміти, ця стрічка була уже третьою номінованою на премію Американської кіноакадемії за майже століття її існування.

Це перший український Оскар в історії. Але я хотів би ніколи не робити цей фільм, не виходити на цю сцену, і хотів би, щоб Росія не нападала на Україну. Якби я міг обміняти нагороду на те, щоб Росія не окупувала наші міста, не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників... Мстислав Чернов Український режисер

Як уже згадувалося раніше, документальну стрічку "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

До слова, саме вони були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зафіксували початок знищення країною-агресоркою українського міста.

За свій подвиг та внесок у журналістику вони отримали Пулітцерівську премію.

Як створювали фільм "20 днів у Маріуполі"

Цю стрічку вдалося змонтувати з матеріалів, які Чернов з командою фотокореспондентів Associated Press зняли в обложеному росіянами Маріуполі.

Вони одразу відправляли фото та відео в іноземні медіа, розповідаючи про страшні події в місті: загибель дітей та дорослих, створення масових могил, знищений російською авіабомбою пологовий будинок та інші російські воєнні злочини.

Варто також нагадати, що стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року — вона зібрала 500 тис. грн тільки за перший вікенд прокату.