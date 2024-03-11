У ніч з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією світу – Оскар. Одну з головних нагород змогла вибороти українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі".
"20 днів у Маріуполі" отримав Оскар
Український фільм переміг у номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм”.
Що також важливо розуміти, ця стрічка була уже третьою номінованою на премію Американської кіноакадемії за майже століття її існування.
Як уже згадувалося раніше, документальну стрічку "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.
До слова, саме вони були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зафіксували початок знищення країною-агресоркою українського міста.
За свій подвиг та внесок у журналістику вони отримали Пулітцерівську премію.
Як створювали фільм "20 днів у Маріуполі"
Цю стрічку вдалося змонтувати з матеріалів, які Чернов з командою фотокореспондентів Associated Press зняли в обложеному росіянами Маріуполі.
Вони одразу відправляли фото та відео в іноземні медіа, розповідаючи про страшні події в місті: загибель дітей та дорослих, створення масових могил, знищений російською авіабомбою пологовий будинок та інші російські воєнні злочини.
Варто також нагадати, що стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року — вона зібрала 500 тис. грн тільки за перший вікенд прокату.
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