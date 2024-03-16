Знищення драмтеатру в Маріуполі. Як Росія вбила сотні українців 16 березня 2022 року

16 березня 2022 року російська армія цілеспрямовано скинула дві авіабомби на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Тоді будівля стала сховищем місцевих мешканців від ворожих атак, поблизу неї був напис “Діти”.

Що відомо про трагедію в Маріуполі

16 березня 2022 року російський літак скинув авіабомби на драматичний театр у центрі Маріуполя. Будівля театру була прихистком для понад 1000 людей.

Маріупольський драмтеатр після атаки РФ 16 березня 2022 року (фото — t.me/mariupolrada)

За даними прокуратури Донеччини, внаслідок обстрілу загинули близько 600 людей, щонайменше 400 людей отримали поранення. Встановити точну кількість неможливо — місто в окупації.

Президент Володимир Зеленський у другу річницю трагедії у Маріуполі заявив, світ має памʼятати все, що зробила Росія проти України й українців, і кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне.

Ми забезпечемо таку їхню відповідальність. Світла памʼять усім, чиє життя забрав російський терор. Володимир Зеленський Президент України

На площі біля будівлі було написано російською мовою попередження, що в будівлі перебувають діти.

За даними Маріупольської міськради, у театрі внаслідок бомбардування загинули близько 300 людей. Згідно з іншими даними, у театрі та прилеглих будівлях могли загинути від 600 до 1,2 тис цивільних.

В РФ відкидають звинувачення у скоєнні цього воєнного злочину, попри висновки міжнародних організацій, та стверджують, що театр було заміновано українською стороною, а вибух стався зсередини.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у червні минулого року повідомила, що атаку на драмтеатр у Маріуполі 16 березня російські військові скоїли, імовірно, скинувши з літака-винищувача дві 500-кілограмові бомби, які здетонували одночасно.

23 грудня стало відомо, що російські окупанти повністю демонтували руїни будівлі театру.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Україна має достатню доказову базу вчинення росіянами вбивства мирних людей у Маріупольському драмтеатрі, попри демонтаж окупантами його будівлі.

Як армія РФ руйнувала Маріуполь

Після вторгнення злочинної армії РФ в Україну російські окупанти майже одразу почали наступ у напрямку Маріуполя і кілька місяців штурмували місто, прагнучи створити сухопутний коридор з окупованим Кримом.

На початку березня 2022 року Маріуполь опинився у повному оточенні, а частина підрозділів армії РФ здійснювала спроби просунутись до центра міста.

Маріуполь бомбили з повітря, обстрілювали з танків, мінометів та важкої артилерії.

Багато жителів залишили будинки і перебралися в підвали, до початку березня в ньому залишалося приблизно 450 тисяч людей, які або не змогли, або не захотіли евакуюватися.

До 13 квітня окупанти захопили більшу частину міста, а 21 числа Москва оголосила про його захоплення.

У середині травня в полон здалися останні бійці українського гарнізону, які захищалися на "Азовсталі".

Авіаудари РФ по “Азовсталі” (фото — t.me/mariupolrada)

Оскільки злочинна армія РФ безжально бомбила Маріуполь на початку березня, люди переважно ховались у підвалах і на вулицю люди виходили ненадовго, щоб дістати воду та приготувати їжу на багатті.

Під час бомбардувань злочинної армії РФ місцеві жителі ховались у підземному укритті на території лікарні.

Приблизно о 14:50 9 березня почувся гуркіт літака, потім прогримів потужний вибух, в результаті постраждали пологове відділення та дитячий діагностичний центр.

9 березня за кілька хвилин до скидання авіабомби на пологовий будинок №3 авіація вдарила по Приазовському державному технічному університету.