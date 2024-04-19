ЗСУ уразили пункт керування армії РФ в Маріуполі
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ уразили пункт керування армії РФ в Маріуполі

вибух
Джерело:  Петро Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала низка вибухів. Попередньо відпрацювала ППО росіян, але є приліт по пункту керування загарбників.

В Маріуполі прогриміли вибухи

Маріуполь. Три вибухи над ММК ім. Ілліча. Чим цього разу збивало ППО — встановлюємо. Попередньо щонайменше один пропущений по пункту керування росіян. Деталі — згодом, — йдеться у повідомленні.

Згодом Андрющенко уточив, що російське ППО вдарило по керівництву одного з батальйонів і опублікував мапу з місцем прильоту на території комбінату ім. Ілліча.

Яка ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.

Це майже напевно один із найбільших інфраструктурних проектів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії за межами Донецька, — йдеться у зведенні розвідки.

При цьому розвідка Британії вважає, що однією з цілей РФ буде підтримка активності у Маріуполі. У Міноборони Британії заявили, що росіяни, ймовірно, захочуть відновити "Азовсталь" та інші об'єкти, які зруйнували у 2022 році.

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