Останніми днями до Маріуполя прибуло безліч автобусів із військовими номерами та людьми у формі. Вочевидь, це нова партія військових, які мають поповнити існуючі окупаційні підрозділи лінії фронту.

АТЕШ фіксують прибуття нових російських військових у Маріуполі

Партизани наголошують: підрозділи армії РФ потребують постійного заміщення людського ресурсу через значні втрати на полі бою.

Крім того, 13 квітня від отруєння загинуло 3 окупанти. Вони перебували біля одного з колишніх промислових об'єктів.

Причини отруєння окупантів ще встановлюються, — підсумували в "АТЕШ". Поширити

Що відомо про ситуацію в Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Російські загарбники зносять будинки українців у Маріуполі, а на їхньому місці будують "пустушки" для російського телебачення. Крім цього, росіяни масово завозять у місто представників Дагестану, Чечні та інших малих народів РФ, щоб створити видимість процвітаючого в окупації міста.