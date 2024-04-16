АТЕШ фіксують прибуття нових російських військових у Маріуполі
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ фіксують прибуття нових російських військових у Маріуполі

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Джерело:  АТЕШ

Останніми днями до Маріуполя прибуло безліч автобусів із військовими номерами та людьми у формі. Вочевидь, це нова партія військових, які мають поповнити існуючі окупаційні підрозділи лінії фронту.

АТЕШ фіксують прибуття нових російських військових у Маріуполі

Партизани наголошують: підрозділи армії РФ потребують постійного заміщення людського ресурсу через значні втрати на полі бою. 

Крім того, 13 квітня від отруєння загинуло 3 окупанти. Вони перебували біля одного з колишніх промислових об'єктів.

Причини отруєння окупантів ще встановлюються, — підсумували в "АТЕШ".

Що відомо про ситуацію в Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Російські загарбники зносять будинки українців у Маріуполі, а на їхньому місці будують "пустушки" для російського телебачення. Крім цього, росіяни масово завозять у місто представників Дагестану, Чечні та інших малих народів РФ, щоб створити видимість процвітаючого в окупації міста.

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