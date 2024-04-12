Німецький журналіст Рьопер поширює брехню про обстріл Україною Маріуполя

Що відомо про журналіста Рьопера

Рьопер народився у Бремені, але з 1992 року працює в РФ. Зараз він проживає у Санкт-Петербурзі, очолює медіа Anti-Spiegel, яке фактично є його особистим блогом.

Рьопер відвідує тимчасово окуповані території України. Зокрема, був так званим «незалежним іноземним спостерігачем» на псевдореферендумах Росії у вересні 2022 року, а також «іноземним спостерігачем» на псевдовиборах президента РФ.

Окрім цього у своїх публікаціях Рьопер звинувачує ЗСУ у використанні цивільних як “живого щита” та стверджує, що більшість населення Мелітополя буцімто підтримує окупантів.

Також Рьопер переконує, що обстріл пологового будинку в Маріуполі був “зрежисованою пропагандистською акцією” українців, — зазначає ЦПД. Поширити

РФ використовує іноземних журналістів для пропаганди проти України

У межах операції “Перун” РФ залучає іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Так, раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT.

Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди.

Також журналіст родом з Ісландії Хаукур Хауксон намагаючись дискредитувати Україну, поширював фейки Кремля про “біолабораторії США" та “нацистів”.