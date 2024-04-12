Німецький журналіст Рьопер поширює брехню про обстріл Україною Маріуполя

Німецький журналіст Томас Рьопер працює на пропаганду Кремля, поширюючи фейкові наративи РФ проти України.
Що відомо про журналіста Рьопера
Рьопер народився у Бремені, але з 1992 року працює в РФ. Зараз він проживає у Санкт-Петербурзі, очолює медіа Anti-Spiegel, яке фактично є його особистим блогом.
Рьопер відвідує тимчасово окуповані території України. Зокрема, був так званим «незалежним іноземним спостерігачем» на псевдореферендумах Росії у вересні 2022 року, а також «іноземним спостерігачем» на псевдовиборах президента РФ.
Окрім цього у своїх публікаціях Рьопер звинувачує ЗСУ у використанні цивільних як “живого щита” та стверджує, що більшість населення Мелітополя буцімто підтримує окупантів.
РФ використовує іноземних журналістів для пропаганди проти України
У межах операції “Перун” РФ залучає іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.
Так, раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT.
Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди.
Також журналіст родом з Ісландії Хаукур Хауксон намагаючись дискредитувати Україну, поширював фейки Кремля про “біолабораторії США" та “нацистів”.
Окрім цього після виходу військ РФ із Київщини Хауксон називав шокуючі репортажі про звірства окупантів у Бучі “театром мерців” та “продуманим до дрібниць фейком”.
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