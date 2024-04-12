Німецький журналіст Рьопер поширює брехню про обстріл Україною Маріуполя
Категорія
Україна
Дата публікації

Німецький журналіст Рьопер поширює брехню про обстріл Україною Маріуполя

Центр протидії дезінформації
рьопер

Німецький журналіст Томас Рьопер працює на пропаганду Кремля, поширюючи фейкові наративи РФ проти України.

Що відомо про журналіста Рьопера

Рьопер народився у Бремені, але з 1992 року працює в РФ. Зараз він проживає у Санкт-Петербурзі, очолює медіа Anti-Spiegel, яке фактично є його особистим блогом.

Рьопер відвідує тимчасово окуповані території України. Зокрема, був так званим «незалежним іноземним спостерігачем» на псевдореферендумах Росії у вересні 2022 року, а також «іноземним спостерігачем» на псевдовиборах президента РФ.

Окрім цього у своїх публікаціях Рьопер звинувачує ЗСУ у використанні цивільних як “живого щита” та стверджує, що більшість населення Мелітополя буцімто підтримує окупантів.

Також Рьопер переконує, що обстріл пологового будинку в Маріуполі був “зрежисованою пропагандистською акцією” українців, — зазначає ЦПД.

РФ використовує іноземних журналістів для пропаганди проти України

У межах операції “Перун” РФ залучає іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Так, раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT. 

Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди.

Також журналіст родом з Ісландії Хаукур Хауксон намагаючись дискредитувати Україну, поширював фейки Кремля про “біолабораторії США" та “нацистів”.

Окрім цього після виходу військ РФ із Київщини Хауксон називав шокуючі репортажі про звірства окупантів у Бучі “театром мерців” та “продуманим до дрібниць фейком”.

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