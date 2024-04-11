У Кремлі збільшили фінансування внутрішньої пропаганди до 58 млрд рублів (500 млн дол) на рік.

Збільшення внутрішньої пропаганди РФ

Головне управління розвідки інформує, що упродовж 2023 року Росія витратила 58 млрд рублів на створення пропаганди так званими «некомерційними» організаціями.

Йдеться про формально не пов’язані з державою-агресором структури, які позиціонують себе як «автономні».

Насправді вони на замовлення Кремля виробляють так званий «патріотичний контент» для поширення в інтернеті: блоги, новини, фільми, серіали, відеоігри тощо.

За даними розвідки, мільярдні кошти організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду з метою:

формування лояльної до режиму Путіна громадської думки;

виправдання агресії Росії проти України;

впливу на свідомість військовослужбовців РФ шляхом глорифікації їхньої участі у війні.

Збільшення витрат на приховану пропаганду для внутрішньої аудиторії може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа держави-агресора, так і про спробу путінської диктатури взяти під контроль інтернет-середовище в Росії. Поширити

РФ зняла пропагандистський ролик для зриву мобілізації в Україні

Нагадаємо, що на початку квітня російські джерела поширили професійно зроблене пропагандистське відео про мобілізацію в Україні. Воно покликане підірвати довіру українців до української влади.

Російські опозиційні видання «Агенство» та «Медіазона» повідомляли, що актори з відео є професійними російськими акторами, які раніше знімалися в російських телешоу.

За даними аналітиків ISW, відео підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив мобілізаційних зусиль українців і підбурювання внутрішнього невдоволення.