Кремль увеличил финансирование внутренней пропаганды о войне против Украины — ГУР
Категория
Мир
Дата публикации

Кремль увеличил финансирование внутренней пропаганды о войне против Украины — ГУР

ГУР
Кремль
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В Кремле увеличили финансирование внутренней пропаганды до 58 млрд рублей (500 млн долл.) в год.

Увеличение внутренней пропаганды РФ

Главное управление разведки информирует, что за 2023 год Россия потратила 58 млрд рублей на создание пропаганды так называемыми «некоммерческими» организациями.

Речь идет о формально не связанных с государством-агрессором структурах, которые позиционируют себя как «автономные».

В действительности они по заказу Кремля производят так называемый «патриотический контент» для распространения в интернете: блоги, новости, фильмы, сериалы, видеоигры и т.д.

По данным разведки, миллиардные средства организации обязывались потратить на внутреннюю пропаганду с целью:

  • формирование лояльного к режиму Путина общественного мнения;

  • оправдание агрессии России против Украины;

  • влияния на сознание военнослужащих РФ путем глорифификации их участия в войне.

Увеличение расходов на скрытую пропаганду для внутренней аудитории может свидетельствовать как о снижении уровня доверия к официальным традиционным медиа государства-агрессора, так и о попытке путинской диктатуры взять под контроль интернет-среду в России.

РФ сняла пропагандистский ролик для срыва мобилизации в Украине

Напомним, что в начале апреля российские источники распространили профессионально пропагандистское видео о мобилизации в Украине. Оно призвано подорвать доверие украинцев к украинским властям.

Российские оппозиционные издания «Агенство» и «Медиазона» сообщали, что актеры по видео являются профессиональными российскими актерами, ранее снимавшимися в российских телешоу.

По данным аналитиков ISW, видео поддерживает более широкие усилия Кремля, направленные на подрыв доверия украинцев к правительству, подрыв мобилизационных усилий украинцев и подстрекательство внутреннего недовольства.

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