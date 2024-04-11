В Кремле увеличили финансирование внутренней пропаганды до 58 млрд рублей (500 млн долл.) в год.
Увеличение внутренней пропаганды РФ
Главное управление разведки информирует, что за 2023 год Россия потратила 58 млрд рублей на создание пропаганды так называемыми «некоммерческими» организациями.
Речь идет о формально не связанных с государством-агрессором структурах, которые позиционируют себя как «автономные».
В действительности они по заказу Кремля производят так называемый «патриотический контент» для распространения в интернете: блоги, новости, фильмы, сериалы, видеоигры и т.д.
По данным разведки, миллиардные средства организации обязывались потратить на внутреннюю пропаганду с целью:
формирование лояльного к режиму Путина общественного мнения;
оправдание агрессии России против Украины;
влияния на сознание военнослужащих РФ путем глорифификации их участия в войне.
РФ сняла пропагандистский ролик для срыва мобилизации в Украине
Напомним, что в начале апреля российские источники распространили профессионально пропагандистское видео о мобилизации в Украине. Оно призвано подорвать доверие украинцев к украинским властям.
Российские оппозиционные издания «Агенство» и «Медиазона» сообщали, что актеры по видео являются профессиональными российскими актерами, ранее снимавшимися в российских телешоу.
По данным аналитиков ISW, видео поддерживает более широкие усилия Кремля, направленные на подрыв доверия украинцев к правительству, подрыв мобилизационных усилий украинцев и подстрекательство внутреннего недовольства.
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