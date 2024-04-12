Немецкий журналист Рёпер распространяет ложь об обстреле Украины Мариуполя

Что известно о журналисте Рёпере

Рёпер родился в Бремене, но с 1992 года работает в РФ. Сейчас он проживает в Санкт-Петербурге, возглавляет медиа Anti-Spiegel, которое фактически является его личным блогом.

Рёпер посещает временно оккупированные территории Украины. В частности, являлся так называемым «независимым иностранным наблюдателем» на псевдореферендумах России в сентябре 2022 года, а также «иностранным наблюдателем» на псевдовыборах президента РФ.

Кроме того, в своих публикациях Рёпер обвиняет ВСУ в использовании гражданских как "живого щита" и утверждает, что большинство населения Мелитополя якобы поддерживает оккупантов.

Также Рёпер убеждает, что обстрел роддома в Мариуполе был "срежиссированной пропагандистской акцией" украинцев, — отмечает ЦПИ. Поделиться

РФ использует иностранных журналистов для пропаганды против Украины

В рамках операции "Перун" РФ привлекает иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.

Так, ранее ЦПИ сообщал об американской журналистке Фиорелле Изабель. Пропагандистские медиа называют ее американской журналисткой, однако сама она не скрывает, что работает на телеканале RT.

Изабель в соцсетях освещает события в мире, в частности, в Украине и на Ближнем Востоке, в свете кремлевской пропаганды.

Также журналист родом из Исландии Хаукур Хауксон пытаясь дискредитировать Украину, распространял фейки Кремля о биолабораториях США и нацистов.