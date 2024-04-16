АТЕШ фиксируют прибытие новых российских военных в Мариуполь
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ фиксируют прибытие новых российских военных в Мариуполь

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Источник:  АТЕШ

В последние дни в Мариуполь прибыло множество автобусов с военными номерами и людьми в форме. Очевидно, это новая партия военных, которая должна пополнить существующие оккупационные подразделения линии фронта.

АТЕШ фиксируют прибытие новых российских военных в Мариуполь

Партизаны отмечают: подразделения армии РФ нуждаются в постоянном замещении человеческого ресурса из-за значительных потерь на поле боя.

Кроме того, 13 апреля от отравления погибли 3 кафира. Они находились у одного из бывших промышленных объектов.

Причины отравления окупантов еще устанавливаются, — подытожили в "АТЕШ".

Что известно о ситуации в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря во время полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Российские захватчики сносят дома украинцев в Мариуполе, а на их месте строят "пустышки" для российского телевидения. Кроме этого, россияне массово завозят в город представителей Дагестана, Чечни и других малых народов РФ, чтобы создать видимость преуспевающего в оккупации города.

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