За інформацією Генштабу, українські військові протягом доби 79 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 25 ракет, завдали 52 авіаудари та здійснили 42 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної і критичної інфраструктури.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 26 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районам зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.
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