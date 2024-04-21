ЗСУ знищили понад 900 окупантів РФ, 16 танків та 41 артсистему
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 900 окупантів РФ, 16 танків та 41 артсистему

Генштаб ЗСУ
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 459 530 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 950 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7229 (+16) од.;

  • бойових броньованих машин — 13 896 (+23) од.;

  • артилерійських систем — 11 719 (+41) од.;

  • РСЗВ — 1046 од.;

  • засоби ППО — 767 (+4) од.;

  • літаків — 347 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9379 (+38) од.;

  • крилаті ракети — 2115 (+6) од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 15 785 (+68) од.;

  • спеціальна техніка — 1926 (+8) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 району зосередження озброєння та військової техніки противника.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Невельське та Олександропіль Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ, — зазначає Генштаб.

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