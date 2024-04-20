ВСУ поразили склад боеприпасов и средство ПВО армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили склад боеприпасов и средство ПВО армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 20.04.2024 по российскому вторжению

В течение суток зафиксировано 91 боевое столкновение.

Всего враг нанес 14 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Леоновка, Янжуловка Черниговской области; Пожня, Клюсы, Покровка, Поповка и Миропольское Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новосадово и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 25 атак врага в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Ивановское, Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 18 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Александрополь, Соловьево и Новоалександровка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Ольговка, Николаевка, Велетенське Херсонской области и город Херсон.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 складу боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники противника.

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