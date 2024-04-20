ВСУ уничтожили более 700 военных РФ, 8 танков и 20 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 458580 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 750 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 7213 (+8) ед;

боевых бронированных машин — 13 873 (+21) ед;

артиллерийских систем — 11 678 (+20) ед;

РСЗО — 1046 ед.;

средства ПВО — 763 (+1) ед;

самолетов — 348 (+1) ед;

вертолетов — 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 9341 (+30) ед;

крылатых ракет — 2109 ед. (+13);

кораблей/катеров — 26 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 15 717 (+46) ед;

специальной техники — 1918 (+3) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 31 атака вблизи населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Новобахмутовка Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Лиманском направлении россияне 13 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Твердохлебово, Кременная Луганской области и Ямполевка, Терны, Торское Донецкой области.