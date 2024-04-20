ЗСУ знищили понад 700 військових РФ, 8 танків та 20 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 700 військових РФ, 8 танків та 20 артсистем

Генштаб ЗСУ
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Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 458 580 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 750 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7213 (+8) од;

  • бойових броньованих машин — 13 873 (+21) од.;

  • артилерійських систем — 11 678 (+20) од.;

  • РСЗВ — 1046 од.;

  • засоби ППО — 763 (+1) од.;

  • літаків — 348 (+1) од.;

  • гелікоптерів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9341 (+30) од.;

  • крилатих ракет — 2109 од. (+13);

  • кораблів/катерів — 26 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 15 717 (+46) од.;

  • спеціальної техніки — 1918 (+3) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 31 атаку поблизу населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Новобахмутівка Первомайське, Невельське Донецької області.

На Лиманському напрямку росіяни 13 разів атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

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