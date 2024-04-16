Чому США не збивають дрони в Україні, як в Ізраїлі — заява Білого дому

Штати відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Україні доведеться самостійно збивати ворожі цілі

Журналісти поцікавилися у представника команди Джо Байдена, чому Штати, які допомогли збивати іранські дрони в Ізраїлі, не хочуть так само допомогти Україні під час атак РФ.

Дивіться, це різні конфлікти, різний повітряний простір, різні картини загроз. Президент чітко дав зрозуміти від початку конфлікту в Україні, що США не планують брати участь у конфлікті, беручи на себе бойову роль, і ми цього не робили. Джон Кірбі Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому

Представник Білого дому звернув увагу на те, що офіційний Вашингтон надав Україні те, що їй необхідно для захисту свого повітряного простору.

На жаль, на сьогодні ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого українці так потребує, — пояснив він. Поширити

Як цю ситуацію коментує Британія

За словами шефа британської дипломатії Девіда Кемерона, на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.

Я думаю, що складність у тому, що... якщо ви хочете уникнути розширення війни в Європі, я думаю, що єдине, чого вам потрібно уникати, — це прямого зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це було б небезпекою ескалації, — заявив глава МЗС Британії. Поширити

Він звернув увагу на те, що Україні наразі потрібні нові системи ППО, зокрема Patriot, яких не має Велика Британія.