Чому США не збивають дрони в Україні, як в Ізраїлі — заява Білого дому

Штати відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
Україні доведеться самостійно збивати ворожі цілі
Журналісти поцікавилися у представника команди Джо Байдена, чому Штати, які допомогли збивати іранські дрони в Ізраїлі, не хочуть так само допомогти Україні під час атак РФ.
Представник Білого дому звернув увагу на те, що офіційний Вашингтон надав Україні те, що їй необхідно для захисту свого повітряного простору.
Як цю ситуацію коментує Британія
За словами шефа британської дипломатії Девіда Кемерона, на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.
Він звернув увагу на те, що Україні наразі потрібні нові системи ППО, зокрема Patriot, яких не має Велика Британія.
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