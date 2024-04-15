Атака Ірану на Ізраїль спричинила хаос у світових авіаперевезеннях

Щонайменше дюжина авіакомпаній скасувала або змінила маршрути рейсів через масований ракетно-дроновий удар Ірану по Ізраїлю 14 квітня.

Колапс авіаперевезень у світі, подібний до ситуації 11.09.2001

Міжнародні авіакомпанії зіткнулися з перебоями після того, як удари Ірану по Ізраїлю ще більше звузили можливості для авіасполучення між Європою та Азією.

Про це повідомляє Reuters.

Загалом, щонайменше дюжина авіаційних компаній скасувала або змінила маршрути. Серед них Qantas, Lufthansa, United Airlines та Air India.

Засновник аналітичної групи OPSGROUP Марк Зі заявив, що світ не стикався з такими проблемам у авіаперевезеннях з моменту атаки на Світовий торговий центр, яка відбулася 11 вересня 2001 року.

З того часу у нас не було ситуації, коли б так швидко закривалася така кількість різних повітряних просторів, і це створює хаос. Поширити

На його думку, такі перебої триватимуть ще кілька днів.

Зазначимо, що галузь авіаперевезень і раніше стикалася з обмеженнями, які були викликані конфліктом між Ізраїлем там угрупуванням ХАМАС, а також російсько-українською війною. Поширити

Однак сьогодні ситуація стала майже критичною, адже повітряний простір Ірану вкрай важливий для авіакомпаній, які курсують між Європою та Азією. Скоріш за все, тепер вони будуть змушені обрати альтернативний шлях: або через Туреччину, або через Єгипет і Саудівську Аравію.

Іранська атака на Ізраїль: що відомо

Ісламська Республіка Іран атакувала Ізраїль у ніч на 14 квітня, було запущено клька сотень дронів і ракети. Армія оборони Ізраїлю заявила, що збила більшість повітряних цілей.

Повідомлялось, що під час атаки було незначно пошкоджено авіабазу Неватим у пустелі Негев.

Сполучені Штати, чий голос в цій ситуації може мати вирішальне значення, зайняли "‎обережну" позицію. Як заявив напередодні президент США Джо Байден, він "не вірить" у сценарій великої війни.