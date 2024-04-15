Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в мировых авиаперевозках
Категория
Мир
Дата публикации

Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в мировых авиаперевозках

Самолет
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Источник:  Reuters

По меньшей мере, дюжина авиакомпаний отменила или изменила маршруты рейсов из-за массированного ракетно-дронового удара Ирана по Израилю 14 апреля.

Коллапс авиаперевозок в мире, похож на ситуацию 11.09.2001

Международные авиакомпании столкнулись с перебоями после того, как удары Ирана по Израилю еще больше сузили возможности авиасообщения между Европой и Азией.

Об этом сообщает Reuters.

В целом, по меньшей мере, дюжина авиационных компаний отменила или изменила маршруты. Среди них Qantas, Lufthansa, United Airlines и Air India.

Основатель аналитической группы OPSGROUP Марк Зи заявил, что мир не сталкивался с такими проблемами в авиаперевозках с момента атаки на Всемирный торговый центр, состоявшуюся 11 сентября 2001 года.

С тех пор у нас не было ситуации, когда бы так быстро закрывалось такое количество разных воздушных пространств, и это создает хаос.

По его мнению, подобные перебои будут продолжаться еще несколько дней.

Отметим, что отрасль авиаперевозок по-прежнему сталкивалась с ограничениями, вызванными конфликтом между Израилем там группировкой ХАМАС, а также российско-украинской войной.

Однако сегодня ситуация стала почти критической, ведь воздушное пространство Ирана крайне важно для авиакомпаний, курсирующих между Европой и Азией. Скорее всего, теперь они будут вынуждены выбрать альтернативный путь: либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию.

Иранская атака на Израиль: что известно

Исламская Республика Иран атаковала Израиль в ночь на 14 апреля, было запущено несколько сотен дронов и ракеты. Армия обороны Израиля заявила, что сбила большинство воздушных целей.

Сообщалось, что во время атаки была незначительно повреждена авиабаза Неватим в пустыне Негев.

Соединенные Штаты, чей голос в этой ситуации может иметь решающее значение, заняли "осторожную" позицию. Как заявил президент США Джо Байден, он "не верит" в сценарий великой войны.

По мнению некоторых экспертов, удар Ирана по Израилю показал, что США лишились контроля над ситуацией. Речь, в частности, идет о "наглом" игнорировании Ираном предупреждений президента США.

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