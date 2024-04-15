Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в мировых авиаперевозках

По меньшей мере, дюжина авиакомпаний отменила или изменила маршруты рейсов из-за массированного ракетно-дронового удара Ирана по Израилю 14 апреля.
Коллапс авиаперевозок в мире, похож на ситуацию 11.09.2001
Международные авиакомпании столкнулись с перебоями после того, как удары Ирана по Израилю еще больше сузили возможности авиасообщения между Европой и Азией.
Об этом сообщает Reuters.
В целом, по меньшей мере, дюжина авиационных компаний отменила или изменила маршруты. Среди них Qantas, Lufthansa, United Airlines и Air India.
Основатель аналитической группы OPSGROUP Марк Зи заявил, что мир не сталкивался с такими проблемами в авиаперевозках с момента атаки на Всемирный торговый центр, состоявшуюся 11 сентября 2001 года.
По его мнению, подобные перебои будут продолжаться еще несколько дней.
Однако сегодня ситуация стала почти критической, ведь воздушное пространство Ирана крайне важно для авиакомпаний, курсирующих между Европой и Азией. Скорее всего, теперь они будут вынуждены выбрать альтернативный путь: либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию.
Иранская атака на Израиль: что известно
Исламская Республика Иран атаковала Израиль в ночь на 14 апреля, было запущено несколько сотен дронов и ракеты. Армия обороны Израиля заявила, что сбила большинство воздушных целей.
Сообщалось, что во время атаки была незначительно повреждена авиабаза Неватим в пустыне Негев.
Соединенные Штаты, чей голос в этой ситуации может иметь решающее значение, заняли "осторожную" позицию. Как заявил президент США Джо Байден, он "не верит" в сценарий великой войны.
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