ЕС обсуждает новые санкции против Ирана из-за атаки на Израиль — FT

Европейский союз обсуждает введение новых экономических санкций против Ирана за удары на Израиль 13 и 14 апреля.

Что известно о возможных санкциях против Ирана

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, в последние дни представители ЕС провели "огромное количество контактов" с иранскими коллегами в попытке "поставить на стражу" враждебные действия.

В частности, состоялся разговор между главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахианом, в ходе которого Тегеран призвали "не идти на дальнейшую эскалацию".

На 16 апреля запланирована экстренная видеовстреча министров иностранных дел стран ЕС, которая должна дать Брюсселю возможность оценить возможность введения санкций.

Некоторые лидеры стран "Большой семерки" предложили признать силы обороны Корпуса стражей исламской революции террористической организацией — предложение, над которым ЕС долго размышлял, но так и не смог прийти к консенсусу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что рассматривается возможность введения санкций против "беспилотных и ракетных программ" Ирана.

Что известно об атаке Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет.

ЦАХАЛ заявила, что 99% из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами»

Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.

По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.