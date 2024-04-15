ЕС обсуждает новые санкции против Ирана из-за атаки на Израиль — FT
Категория
Мир
Дата публикации

ЕС обсуждает новые санкции против Ирана из-за атаки на Израиль — FT

ес
Читати українською
Источник:  Financial Times

Европейский союз обсуждает введение новых экономических санкций против Ирана за удары на Израиль 13 и 14 апреля.

Что известно о возможных санкциях против Ирана

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, в последние дни представители ЕС провели "огромное количество контактов" с иранскими коллегами в попытке "поставить на стражу" враждебные действия.

В частности, состоялся разговор между главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахианом, в ходе которого Тегеран призвали "не идти на дальнейшую эскалацию".

На 16 апреля запланирована экстренная видеовстреча министров иностранных дел стран ЕС, которая должна дать Брюсселю возможность оценить возможность введения санкций.

Некоторые лидеры стран "Большой семерки" предложили признать силы обороны Корпуса стражей исламской революции террористической организацией — предложение, над которым ЕС долго размышлял, но так и не смог прийти к консенсусу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что рассматривается возможность введения санкций против "беспилотных и ракетных программ" Ирана.

Что известно об атаке Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет.

ЦАХАЛ заявила, что 99% из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами»

Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.

По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что эта атака была местью за смертоносный удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, Сирия, 1 апреля.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны
Ицхак Герцог
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль потратил колоссальные средства на отражение атаки Ирана
Ракета
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Военные США уничтожили 80 дронов и 6 ракет во время атаки Ирана по Израилю
U.S. Central Command
сша

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?