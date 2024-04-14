Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что воздушная атака Ирана в ночь на 14 апреля является фактическим объявлением войны Иерусалима со стороны Тегерана.
Герцог заявляет об объявлении Ираном войны Израиля.
При этом президент Израиля подчеркнул, что в настоящее время власти его страны рассматривают все варианты ответов, однако не стремятся к войне с Ираном.
По его словам, атака Ирана стала еще одним свидетельством того, как Тегеран пытается распространять хаос, террор и нестабильность по всему миру.
Что говорят в США
По информации журналистов NBC News, президент США Джо Байден не верит, что масштабная ночная атака Ирана по Израилю приведет к масштабной войне на Ближнем Востоке.
Между тем, по информации Reuters, Иран заранее сообщил Турции о готовящейся атаке на Израиль.
В свою очередь, США через Турцию передали Ирану, что любые его действия должны быть "в определенных пределах".
Турецкий источник на условиях анонимности сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан говорил со своими американскими и иранскими коллегами на прошлой неделе, чтобы обсудить запланированную иранскую операцию.
Собеседник агентства добавил, что Анкара была проинформирована о возможном развитии событий.
Кроме того, по словам источника агентства в сфере госбезопасности Турции, глава ЦРУ Уильям Бернс разговаривал с главой турецкой разведки Ибрагимом Калином и попросил его выступить в роли посредника в урегулировании израильско-иранской напряженности.
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