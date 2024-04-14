Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны
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Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны

Ицхак Герцог
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Источник:  The Times of Israel

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что воздушная атака Ирана в ночь на 14 апреля является фактическим объявлением войны Иерусалима со стороны Тегерана.

Герцог заявляет об объявлении Ираном войны Израиля.

При этом президент Израиля подчеркнул, что в настоящее время власти его страны рассматривают все варианты ответов, однако не стремятся к войне с Ираном.

Сейчас, поскольку мы сдержанны, и поскольку мы знаем о последствиях, и поскольку мы обсуждаем это с нашими партнерами, мы рассматриваем все варианты, и я уверен, что мы сделаем необходимые шаги для защиты и обороны нашего народа. Мы не ищем войны, — подчеркнул Герцог

По его словам, атака Ирана стала еще одним свидетельством того, как Тегеран пытается распространять хаос, террор и нестабильность по всему миру.

Пора, чтобы мир столкнулся с этой империей зла в Тегеране и дал понять иранскому режиму, что это не может пройти мимо, что это неприемлемо, — отметил президент Израиля.

Что говорят в США

По информации журналистов NBC News, президент США Джо Байден не верит, что масштабная ночная атака Ирана по Израилю приведет к масштабной войне на Ближнем Востоке.

Президент не верит, что это должно двигаться в этом направлении, — подчеркнул спикер Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби.

Между тем, по информации Reuters, Иран заранее сообщил Турции о готовящейся атаке на Израиль.

В свою очередь, США через Турцию передали Ирану, что любые его действия должны быть "в определенных пределах".

В ответ Иран заявил, что реакция будет ответом на нападение Израиля на его дипломатический объект в Дамаске и что она не выйдет за эти рамки, подчеркивают собеседники издания.

Турецкий источник на условиях анонимности сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан говорил со своими американскими и иранскими коллегами на прошлой неделе, чтобы обсудить запланированную иранскую операцию.

Собеседник агентства добавил, что Анкара была проинформирована о возможном развитии событий.

Кроме того, по словам источника агентства в сфере госбезопасности Турции, глава ЦРУ Уильям Бернс разговаривал с главой турецкой разведки Ибрагимом Калином и попросил его выступить в роли посредника в урегулировании израильско-иранской напряженности.

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