В Израиле раскрыли планы ответа на атаку Ирана
Категория
Мир
Дата публикации

В Израиле раскрыли планы ответа на атаку Ирана

Армия Израиля
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Источник:  The Times of Israel

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц отметил, что в подходящий момент Израиль ответит на атаку со стороны Ирана.

Что известно о планах Израиля, что ответы на атаку Ирана.

Ганц объяснил, что Израиль должен укрепить стратегическое партнерство и взаимодействие с другими странами в регионе.

Иран — это глобальная проблема, это региональный вызов и это также опасность для Израиля, и вчера мир четко стоял вместе с Израилем перед лицом этой опасности. Израиль против Ирана, мир против Ирана — вот результат. Это стратегическое достижение, которое мы должны использовать для безопасности Израиля, подчеркнул глава Минобороны Израиля.

По его словам, сейчас нуждаются в укреплении построенного Израилем стратегического альянса и системы регионального сотрудничества.

Израиль вчера доказал, что он является якорем военного и технологического могущества, а также якорем безопасности на Ближнем Востоке, подчеркнул Ганц.

Министр также подчеркнул, что Израиль еще ответит Ирану за вчерашнюю атаку.

Перед угрозой Ирана — мы создадим региональную коалицию и будем требовать от Ирана цену, таким образом и в то время, которое нас устроит. И самое главное — перед лицом желания наших врагов нанести нам вред мы объединимся и станем сильнее, — подчеркнул Ганц.

Он также отметил, что Израиль еще не выполнил все свои задачи, в частности такие, как возвращение заложников и устранение угрозы северянам и югам.

По информации журналистов CNN, Израиль вместе с партнерами определяет характер ответа на атаку со стороны Ирана.

Варианты ответа на иранскую атаку, вероятно, будут подробно обсуждены во время заседания военного кабинета Израиля в воскресенье, 14 апреля.

При этом стало известно, что США не будут участвовать в ответе на атаку Ирана по Израилю.

Какую цену требует Израиль за атаку Ирана

По словам пресс-секретаря МИД Израиля Лиора Хаята, в первую очередь мировое сообщество и международные организации должны признать Иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией и ввести против Ирана мощные санкции.

Как подчеркнул спикер израильского МИД, санкции против Ирана должны касаться, в частности, иранской ракетной отрасли.

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