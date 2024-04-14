Глава Минобороны Израиля Бени Ганц отметил, что в подходящий момент Израиль ответит на атаку со стороны Ирана.
Что известно о планах Израиля, что ответы на атаку Ирана.
Ганц объяснил, что Израиль должен укрепить стратегическое партнерство и взаимодействие с другими странами в регионе.
По его словам, сейчас нуждаются в укреплении построенного Израилем стратегического альянса и системы регионального сотрудничества.
Министр также подчеркнул, что Израиль еще ответит Ирану за вчерашнюю атаку.
Он также отметил, что Израиль еще не выполнил все свои задачи, в частности такие, как возвращение заложников и устранение угрозы северянам и югам.
По информации журналистов CNN, Израиль вместе с партнерами определяет характер ответа на атаку со стороны Ирана.
Варианты ответа на иранскую атаку, вероятно, будут подробно обсуждены во время заседания военного кабинета Израиля в воскресенье, 14 апреля.
При этом стало известно, что США не будут участвовать в ответе на атаку Ирана по Израилю.
Какую цену требует Израиль за атаку Ирана
По словам пресс-секретаря МИД Израиля Лиора Хаята, в первую очередь мировое сообщество и международные организации должны признать Иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией и ввести против Ирана мощные санкции.
Как подчеркнул спикер израильского МИД, санкции против Ирана должны касаться, в частности, иранской ракетной отрасли.
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