В Ізраїлі розкрили плани стосовно відповіді на атаку Ірану
Категорія
Світ
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В Ізраїлі розкрили плани стосовно відповіді на атаку Ірану

Армія Ізраїлю
Джерело:  The Times of Israel

Глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц зазначив, що у відповідний момент Ізраїль відповість на атаку з боку Ірану. 

Що відомо про плани Ізраїлю що відповіді на атаку Ірану

Ганц пояснив, що наразі Ізраїль має зміцнити стратегічне партнерство і взаємодію з іншими країнами у регіоні.

Іран — це глобальна проблема, це регіональний виклик і це також небезпека для Ізраїлю, і вчора світ чітко стояв разом з Ізраїлем перед обличчям цієї небезпеки. Ізраїль проти Ірану, світ проти Ірану — ось результат. Це стратегічне досягнення, яке ми повинні використовувати для безпеки Ізраїлю, — підкреслив глава Міноборони Ізраїлю.

За його словами, наразі потребують зміцнення побудований Ізраїлем стратегічний альянс і система регіонального співробітництва.

Ізраїль вчора довів, що він є якорем військової та технологічної могутності, а також якорем безпеки на Близькому Сході, — наголосив Ганц.

Міністр також наголосив, що Ізраїль ще відповість Ірану за вчорашню атаку.

Перед загрозою Ірану — ми створимо регіональну коаліцію і будемо вимагати від Ірану ціну, в той спосіб і в той час, який нас влаштує. І найголовніше — перед обличчям бажання наших ворогів завдати нам шкоди ми об'єднаємося і станемо сильнішими, — підкреслив Ганц.

Він також зауважив, що Ізраїль ще не виконав всі свої завдання, зокрема такі, як повернення заручників і усунення загрози для жителів півночі і півдня.

За інформацією журналістів CNN, наразі Ізраїль разом з партнерами визначає характер відповіді на атаку з боку Ірану.

Варіанти відповіді на іранську атаку, ймовірно, будуть детально обговорені під час засідання військового кабінету Ізраїлю в неділю, 14 квітня.

При цьому стало відомо, що США не братимуть участі у відповіді на атаку Ірану по Ізраїлю.

Якої ціни вимагає Ізраїль за атаку Ірану

За словами речника МЗС Ізраїлю Ліора Хаята, у першу чергу світова спільнота та міжнародні організації мають визнати Іранський Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією і ввести проти Ірану потужні санкції.

Як наголосив речник ізраїльського МЗС, санкції проти Ірану мають стосуватися, зокрема, іранської ракетної галузі.

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