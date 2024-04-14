Глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц зазначив, що у відповідний момент Ізраїль відповість на атаку з боку Ірану.
Що відомо про плани Ізраїлю що відповіді на атаку Ірану
Ганц пояснив, що наразі Ізраїль має зміцнити стратегічне партнерство і взаємодію з іншими країнами у регіоні.
За його словами, наразі потребують зміцнення побудований Ізраїлем стратегічний альянс і система регіонального співробітництва.
Міністр також наголосив, що Ізраїль ще відповість Ірану за вчорашню атаку.
Він також зауважив, що Ізраїль ще не виконав всі свої завдання, зокрема такі, як повернення заручників і усунення загрози для жителів півночі і півдня.
За інформацією журналістів CNN, наразі Ізраїль разом з партнерами визначає характер відповіді на атаку з боку Ірану.
Варіанти відповіді на іранську атаку, ймовірно, будуть детально обговорені під час засідання військового кабінету Ізраїлю в неділю, 14 квітня.
При цьому стало відомо, що США не братимуть участі у відповіді на атаку Ірану по Ізраїлю.
Якої ціни вимагає Ізраїль за атаку Ірану
За словами речника МЗС Ізраїлю Ліора Хаята, у першу чергу світова спільнота та міжнародні організації мають визнати Іранський Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією і ввести проти Ірану потужні санкції.
Як наголосив речник ізраїльського МЗС, санкції проти Ірану мають стосуватися, зокрема, іранської ракетної галузі.
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