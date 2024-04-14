NYT оцінив масштаби загрози для Ізраїлю від збройних сил Ірану

Збройні сили Ірану вважаються одними з найсильніших у регіоні з точки зору оснащення, згуртованості, досвіду та якості особового складу.

Яку військову загрозу для Ізраїлю становить Іран

На початку цього місяця Ізраїль атакував будівлю в дипломатичному комплексі Ірану в сирійській столиці Дамаску. У відповідь Іран здійснив повітряну атаку на Ізраїль із залученням сотень безпілотників і ракет.

Пряме військове протистояння між Іраном та Ізраїлем знову привернуло увагу до збройних сил Ірану. Видання The New York Times проаналізувало військовий потенціал армії Ірану та її можливості.

Іранські збройні сили є одними з найбільших на Близькому Сході, маючи щонайменше 580 тис військовослужбовців дійсної служби та близько 200 тис навченого резервного персоналу, розподілених між традиційною армією та Корпусом вартових ісламської революції.

Гвардія також керує силами Кудс, елітним підрозділом, відповідальним за озброєння, навчання та підтримку мережі бойовиків на всьому Близькому Сході, відомої як "вісь опору". До цих бойовиків належать Хезболла в Лівані, Хусити в Ємені, групи ополченців у Сирії та Іраку, ХАМАС і Палестинський ісламський джихад у Газі.

Головнокомандуючим збройними силами Ірану є верховний лідер аятола Алі Хаменеї, за яким залишається останнє слово щодо всіх важливих рішень.

Хоча бойовики не враховуються як частина збройних сил Ірану, аналітики кажуть, що вони вважаються союзними регіональними силами — готовими до бою, добре озброєними та ідеологічно лояльними — і можуть прийти на допомогу Ірану, якщо його атакують. Поширити

Зброя Ірану: що відомо

Десятиліттями військова стратегія Ірану була заснована на стримуванні, зосереджуючись на розробці точних і далекобійних ракет, безпілотників і протиповітряної оборони. Іран побудував великий флот швидкісних катерів і кілька невеликих підводних човнів, які здатні перешкоджати судноплавству та глобальним поставкам енергії, які проходять через Перську затоку та Ормузьку протоку.

Також, відзначає видання, Іран має один із найбільших арсеналів балістичних ракет і безпілотників на Близькому Сході, у тому числі і крилаті ракети і протикорабельні ракети, а також балістичні ракети з радіусом дії до 2 тис км або понад 1200 миль. Вони мають потужність і радіус дії, щоб вразити будь-яку ціль на Близькому Сході, включаючи Ізраїль.

Крім того, зазначають експерти, за останні роки Тегеран зібрав великий перелік безпілотників із радіусом дії приблизно від 1200 до 1550 миль, які здатні літати на низьких висотах, щоб уникнути радарів.

При цьому військові бази та сховища країни широко розкидані, сховані глибоко під землею та укріплені протиповітряною обороною, тому їх важко знищити авіаударами.

Міжнародні санкції відрізали Іран від високотехнологічної зброї та військового обладнання, виробленого за кордоном, такого як танки та винищувачі.

Сьогодні Іран виробляє велику кількість ракет і безпілотних літальних апаратів усередині країни і надає пріоритет цьому оборонному виробництву, кажуть експерти. Він також імпортує малі підводні човни з Північної Кореї.

Слабкі сторони Ірану

Збройні сили Ірану значно відстають за потужністю та витонченістю збройних сил США, Ізраїлю та деяких європейських країн, вважають експерти.

Найбільшою слабкістю Ірану є його повітряні сили. Значна частина літаків країни датується епохою шаха Мохаммеда Рези Пехлеві, який очолював Іран з 1941 по 1979 рр., і багато з них були виведені з ладу через відсутність запчастин. Танки та бронетехніка Ірану старі, а країна має лише кілька великих військово-морських кораблів. Поширити

Також очікується, що вбивства вищих військових чиновників Ірану матимуть певний короткочасний вплив на регіональні операції Ірану, усунувши командирів з багаторічним досвідом і зв'язками з керівниками союзних ополчень.

Тим не менш, система командування збройними силами всередині Ірану залишається недоторканою, кажуть експерти.

Конфлікт Ірану та Ізраїлю: що відомо

На початку квітня влада Ірану звинуватила Ізраїль у нападі нібито на іранське консульство в столиці Сирії Дамаску. З'явилася інформація, що жертвою атаки став генерал Мохаммад Реза Захеді — командир підрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції.

Іран пригрозив Ізраїлю "заходами у відповідь" за нібито завданий удар по "консульству".

14 квітня Іран розпочав масштабну повітряну атаку — у бік ізраїльської території полетіли десятки дронів-камікадзе і ракет. Крім того, по Ізраїлю було завдано удару з території Лівану.