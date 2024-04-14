Іран пригрозив Ізраїлю новим потужним ударом за однієї умови — CNN

Іран пригрозив Ізраїлю потужним ударом, якщо ізраїльська влада завдасть ударів у відповідь після масованої атаки 13 та 14 квітня.

Що відомо про заяву Ірану про нову атаку

В Ірані заявили, що вони лише відповіли на ізраїльський напад на посольський комплекс у столиці Сирії Дамаску 1 квітня.

Ісламська Республіка Іран без вагань скористається своїм невід'ємним правом на самооборону, коли це буде потрібно. Якщо ізраїльський режим знову здійснить будь-яку військову агресію, відповідь Ірану, безсумнівно, буде сильнішою і рішучішою, — цитує CNN заяву посла і постійного представника Ірану в ООН Аміра Саїда Іравані. Поширити

Посилаючись на самооборону у відповідь на неодноразові військові агресії Ізраїлю, Іран сказав, що удари було завдано саме у відповідь на ізраїльську атаку 1 квітня на дипломатичні об'єкти в Дамаску, які, на думку Ірану, перебували там.

Іран стверджує, що цей напад порушив міжнародне право і призвів до загибелі семи іранських військових радників, включно з ключовими командирами Корпусу вартових іранської революції.

У заяві також критикують Раду Безпеки ООН за "нездатність підтримувати міжнародний мир", дозволяючи Ізраїлю "порушувати" встановлені міжнародні норми і "нагнітати" регіональну напруженість.

Удар Ірану по Ізраїлю. Що відомо

Іран запустив по території Ізраїлю десятки ударних безпілотників і ракет, починаючи з вечора 13 квітня. Спочатку повідомлялося, що було запущено понад двісті повітряних засобів нападу.

Вночі 14 квітня Іран вночі запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. У ЦАХАЛ заявляють про збиття 99% цілей.

מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר במחנה השייך לכוח רדואן, מספר מבנים במרחב הכפר ג׳בע שבדרום לבנון.



מוקדם יותר הלילה מטוסי קרב תקפו מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים אל-חיאם וכפר כילא pic.twitter.com/dlMSOrqR38 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 14, 2024

Зазначимо, що причиною масштабного удару стало те, що 1 квітня Ізраїль ударив по Іранському посольству в Сирії. Відповідно, буквально через два тижні, Іран влаштував атаку у відповідь. За даними CNN, це безпрецедентний крок з боку Тегерана, який може ще більше розширити конфлікт, що триває на Близькому Сході.

За даними ЗМІ, Ізраїль уже планує "серйозну відповідь" на безпрецедентний запуск безпілотників та ракет з території Ірану. При цьому Ізраїль пообіцяв координувати відповідь із союзниками.