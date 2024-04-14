Іран пригрозив Ізраїлю новим потужним ударом за однієї умови — CNN

Іран пригрозив Ізраїлю потужним ударом, якщо ізраїльська влада завдасть ударів у відповідь після масованої атаки 13 та 14 квітня.
Що відомо про заяву Ірану про нову атаку
В Ірані заявили, що вони лише відповіли на ізраїльський напад на посольський комплекс у столиці Сирії Дамаску 1 квітня.
Посилаючись на самооборону у відповідь на неодноразові військові агресії Ізраїлю, Іран сказав, що удари було завдано саме у відповідь на ізраїльську атаку 1 квітня на дипломатичні об'єкти в Дамаску, які, на думку Ірану, перебували там.
Іран стверджує, що цей напад порушив міжнародне право і призвів до загибелі семи іранських військових радників, включно з ключовими командирами Корпусу вартових іранської революції.
У заяві також критикують Раду Безпеки ООН за "нездатність підтримувати міжнародний мир", дозволяючи Ізраїлю "порушувати" встановлені міжнародні норми і "нагнітати" регіональну напруженість.
Удар Ірану по Ізраїлю. Що відомо
Іран запустив по території Ізраїлю десятки ударних безпілотників і ракет, починаючи з вечора 13 квітня. Спочатку повідомлялося, що було запущено понад двісті повітряних засобів нападу.
Вночі 14 квітня Іран вночі запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. У ЦАХАЛ заявляють про збиття 99% цілей.
Зазначимо, що причиною масштабного удару стало те, що 1 квітня Ізраїль ударив по Іранському посольству в Сирії. Відповідно, буквально через два тижні, Іран влаштував атаку у відповідь. За даними CNN, це безпрецедентний крок з боку Тегерана, який може ще більше розширити конфлікт, що триває на Близькому Сході.
За даними ЗМІ, Ізраїль уже планує "серйозну відповідь" на безпрецедентний запуск безпілотників та ракет з території Ірану. При цьому Ізраїль пообіцяв координувати відповідь із союзниками.
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