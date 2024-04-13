Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Іран розпочав атаку по країні, випустивши десятки дронів, для прильоту яких необхідний певний час.

Що відомо про атаку іранських БпЛа по Ізраїлю

За оцінками аналітиків, іранським БпЛА знадобиться кілька годин, щоб дістатись повітряного простору Ізраїлю.

Наразі ізраїльські військові поки не робили ніяких заяв з цього приводу.

Між тим очевидці виклали відео із характерним звуком іранських дронів типу “Shahed”, зазначаючи, що кадри зняті у небі над Іраком.

Що відбувається в Ізраїлі

Ізраїльські військові також очікують запуску Іраном ракет після того, як БпЛА дістануться повітряного простору країни.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про готовність військових його країни до прямого нападу Ірану.

Наші системи оборони розгорнуті, і ми готові до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі. Держава Ізраїль сильна, Армія оборони Ізраїлю сильна, громадськість сильна. Ми цінуємо США за підтримку Ізраїлю, а також за підтримку Великої Британії, Франції та багатьох інших країн. Я встановив чіткий принцип — хто б не завдав нам шкоди, ми завдамо йому шкоди. Ми захищатимемося від будь-якої загрози, і зробимо це спокійно та рішуче. Я знаю, що ви, громадяни Ізраїлю, зберігаєте спокій. Закликаю вас прислухатися до директив Командування тилу, — наголосив очільник ізраїльського уряду. Поширити

За інформацією Flight Radar, в небо підняли ізраїльський державний літак, побудований для прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Однак цей борт ніколи не використовувався офіційно.

Як пише Times of Israel, цей крок зроблено на тлі підвищеної тривоги в Ізраїлі щодо нападу з боку Ірану.