Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Іран розпочав атаку по країні, випустивши десятки дронів, для прильоту яких необхідний певний час.
Що відомо про атаку іранських БпЛа по Ізраїлю
За оцінками аналітиків, іранським БпЛА знадобиться кілька годин, щоб дістатись повітряного простору Ізраїлю.
Наразі ізраїльські військові поки не робили ніяких заяв з цього приводу.
Між тим очевидці виклали відео із характерним звуком іранських дронів типу “Shahed”, зазначаючи, що кадри зняті у небі над Іраком.
Що відбувається в Ізраїлі
Ізраїльські військові також очікують запуску Іраном ракет після того, як БпЛА дістануться повітряного простору країни.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про готовність військових його країни до прямого нападу Ірану.
За інформацією Flight Radar, в небо підняли ізраїльський державний літак, побудований для прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Однак цей борт ніколи не використовувався офіційно.
Як пише Times of Israel, цей крок зроблено на тлі підвищеної тривоги в Ізраїлі щодо нападу з боку Ірану.
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