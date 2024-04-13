Израильские СМИ сообщают, что Иран начал атаку по стране, выпустив десятки дронов, для прилета которых необходимо время.

Что известно об атаке иранских БпЛа по Израилю

По оценкам аналитиков, иранским БПЛА понадобится несколько часов, чтобы добраться до воздушного пространства Израиля.

Израильские военные пока не делали никаких заявлений по этому поводу.

Между тем очевидцы выложили видео с характерным звуком иранских дронов типа Shahed, отмечая, что кадры сняты в небе над Ираком.

Что происходит в Израиле

Израильские военные также ожидают запуска Ираном ракет после того, как БПЛА достанется воздушному пространству страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности военных его страны к прямому нападению Ирана.

Наши системы обороны развернуты, и мы готовы к любому сценарию как в обороне, так и в нападении. Государство Израиль сильно, Армия обороны Израиля сильна, общественность сильна. Мы ценим США за поддержку Израиля, а также поддержку Великобритании, Франции и многих других стран. Я установил четкий принцип — кто бы ни нанес нам вред, мы нанесем ему вред. Мы будем защищаться от любой угрозы, и сделаем это спокойно и решительно. Я знаю, что вы, граждане Израиля, сохраняете спокойствие. Призываю вас прислушиваться к директивам Командования тыла, — подчеркнул глава израильского правительства. Поделиться

По информации Flight Radar, в небо подняли израильский государственный самолет, построенный для премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Однако этот борт никогда не использовался официально.

Как пишет Times of Israel, этот шаг сделан на фоне повышенной тревоги в Израиле по поводу нападения со стороны Ирана.