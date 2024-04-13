Байден бьет тревогу из-за угрозы удара Ирана по Израилю
Категория
Мир
Дата публикации

Байден бьет тревогу из-за угрозы удара Ирана по Израилю

Джо Байден
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Источник:  CNN

По убеждению американского лидера Джо Байдена, Иран рано или поздно нападет на Израиль. Также он призвал официальный Тегеран опомниться и не делает этого.

Риск нападения Ирана на Израиль очень высок

С заявлением на этот счет президент США выступил перед журналистами в Белом доме.

Я не хочу разглашать секретную информацию, но я ожидаю, что это произойдет скорее раньше, чем позже.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Кроме того, глава Белого дома обратился с призывом к Ирану и сказал: "Не делайте этого".

По его словам, официальный Вашингтон до сих пор привержен защите Израиля.

Мы привержены защите Израиля, мы будем поддерживать Израиль, мы будем помогать защищать Израиль. Тегеран не добьется успеха, если решит применить силу, — подытожил Джо Байден.

Израиль массированно атаковали ракетами

Ночью 12 апреля появилась информация о том, что Израиль снова оказался под ракетными ударами.

Согласно последним данным, из Ливана по стране было запущено более 50 ракет.

Предупреждения о приближении ракет звучали в населенных пунктах Галилейской провинции вблизи ливанской границы.

На видео с места событий видно, как несколько ракет-перехватчиков "Железного купола" ведут огонь по ракетам врага.

При этом ранее сирены звучали и в других городах, что могло свидетельствовать о проникновении беспилотников в глубь страны. Пока не поступало никаких сообщений о повреждениях или ранениях.

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