Байден бьет тревогу из-за угрозы удара Ирана по Израилю

По убеждению американского лидера Джо Байдена, Иран рано или поздно нападет на Израиль. Также он призвал официальный Тегеран опомниться и не делает этого.
Риск нападения Ирана на Израиль очень высок
С заявлением на этот счет президент США выступил перед журналистами в Белом доме.
Кроме того, глава Белого дома обратился с призывом к Ирану и сказал: "Не делайте этого".
По его словам, официальный Вашингтон до сих пор привержен защите Израиля.
Израиль массированно атаковали ракетами
Ночью 12 апреля появилась информация о том, что Израиль снова оказался под ракетными ударами.
Согласно последним данным, из Ливана по стране было запущено более 50 ракет.
Предупреждения о приближении ракет звучали в населенных пунктах Галилейской провинции вблизи ливанской границы.
На видео с места событий видно, как несколько ракет-перехватчиков "Железного купола" ведут огонь по ракетам врага.
При этом ранее сирены звучали и в других городах, что могло свидетельствовать о проникновении беспилотников в глубь страны. Пока не поступало никаких сообщений о повреждениях или ранениях.
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