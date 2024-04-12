Украинские спецслужбы не подтверждают информацию о нападении Ирана на Израиль в течение двух суток

Мир уже более суток живо обсуждает информацию о том, что Иран якобы готов напасть на Израиль в ближайшие два дня. Украинские спецслужбы дали свой комментарий по этому поводу.

В ближайшие двое суток нападения Ирана на Израиль не будет

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Израиль готовится к прямому нападению со стороны Ирана на юге или севере.

По информации американского издания, Иран планирует нападение на Израиль в ближайшие два дня. Поделиться

Впрочем, лицо, приближенное к руководству Ирана, также сообщило американским журналистам, что вроде бы окончательного решения о нападении пока нет.

Украинские спецслужбы не подтверждают информацию The Wall Street Journal

А источники в украинских спецслужбах не подтверждают информацию американских журналистов о высокой вероятности нападения Ирана на Израиль в ближайшие 48 часов.

Ситуация действительно напряженная, но по нашей информации, окончательные решения не приняты, в ближайшие два дня ничего экстраординарного не ожидается! — отметил представитель украинских спецслужб.

По его словам, украинская разведка внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Данные, которые есть в распоряжении наших спецслужб, указывают на то, что в течение двух суток нападения Ирана точно не будет. Однако ситуация очень динамична и прогнозировать ее развитие на большой промежуток времени сложно.

Обострение конфликта между Ираном и Израилем

1 апреля Израиль нанес авиаудару по пристройке консульства Ирана в Дамаске. В результате удара был ликвидирован старший офицер иранских сил Аль-Кудс в Сирии — бригадный генерал Мухаммад Реза Захеди.

Израиль не прокомментировал атаку в Дамаске, произошедшую в момент резкого роста напряженности из-за войны против группировки ХАМАС в Газе. Поделиться

Уже 3 апреля иранские официальные лица повторили угрозы в адрес Израиля после авиаудара ЦАХАЛа по консульству Ирана в Сирии.

В то же время, американское ЦРУ предупредило, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля. Об этом свидетельствуют и арабские источники, сообщает Vox News.

Издание Politico отмечает, что на государственном телевидении Ирана президент страны Ибрагим Райси заявил, что атака "не останется без ответа".