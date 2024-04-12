Украинские спецслужбы не подтверждают информацию о нападении Ирана на Израиль в течение двух суток
Категория
Мир
Дата публикации

Украинские спецслужбы не подтверждают информацию о нападении Ирана на Израиль в течение двух суток

Ракета
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Источник:  Kyiv Post

Мир уже более суток живо обсуждает информацию о том, что Иран якобы готов напасть на Израиль в ближайшие два дня. Украинские спецслужбы дали свой комментарий по этому поводу.

В ближайшие двое суток нападения Ирана на Израиль не будет

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Израиль готовится к прямому нападению со стороны Ирана на юге или севере.

По информации американского издания, Иран планирует нападение на Израиль в ближайшие два дня.

Впрочем, лицо, приближенное к руководству Ирана, также сообщило американским журналистам, что вроде бы окончательного решения о нападении пока нет.

Украинские спецслужбы не подтверждают информацию The Wall Street Journal

А источники в украинских спецслужбах не подтверждают информацию американских журналистов о высокой вероятности нападения Ирана на Израиль в ближайшие 48 часов.

Ситуация действительно напряженная, но по нашей информации, окончательные решения не приняты, в ближайшие два дня ничего экстраординарного не ожидается! — отметил представитель украинских спецслужб.

По его словам, украинская разведка внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Данные, которые есть в распоряжении наших спецслужб, указывают на то, что в течение двух суток нападения Ирана точно не будет. Однако ситуация очень динамична и прогнозировать ее развитие на большой промежуток времени сложно.

Обострение конфликта между Ираном и Израилем

1 апреля Израиль нанес авиаудару по пристройке консульства Ирана в Дамаске. В результате удара был ликвидирован старший офицер иранских сил Аль-Кудс в Сирии — бригадный генерал Мухаммад Реза Захеди.

Израиль не прокомментировал атаку в Дамаске, произошедшую в момент резкого роста напряженности из-за войны против группировки ХАМАС в Газе.

Уже 3 апреля иранские официальные лица повторили угрозы в адрес Израиля после авиаудара ЦАХАЛа по консульству Ирана в Сирии.

В то же время, американское ЦРУ предупредило, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля. Об этом свидетельствуют и арабские источники, сообщает Vox News.

Издание Politico отмечает, что на государственном телевидении Ирана президент страны Ибрагим Райси заявил, что атака "не останется без ответа".

Также верховный лидер Али Хаменеи повторил несколько раз по телевидению и в соцсетях, что Израиль будет «наказан».

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